民眾黨立委高虹安日前在網路節目高唱「塔綠班之歌」，引發民進黨從上到下發動圍剿。高今日於臉書發文表示，當下並未挾帶任何惡意，單純應邀唱了一首歌，造成不必要風波，深感抱歉，未來會更謹言慎行。對高虹安被迫表示抱歉，經常針砭時事的藥師林士峰寄語高虹安「妳的認真問政我們大家有目共睹，也期望您用更輕鬆的心情面對大家」。

林士峰在臉書表示，「委員，妳的認真問政我們大家有目共睹，也期望您用更輕鬆的心情面對大家。沒有缺點的人就是他最大的缺點，共勉之。」

林士峰強調，「別在意太多的流言蜚語，我們都是妳實現理想的後盾。只有黑粉跟政敵才會在意妳的一切，因為他們只是想證明妳是錯的，可是我們在做的，其實只是在證明我們和社會大眾有共鳴，而追求真理只是和大家有共鳴的一種方式，而不是全部。」

民眾黨立委高虹安日前與宅神朱學恒合唱「塔綠班之歌」，其中歌詞敏感，引發民進黨不滿批評「濫用言論自由」發動側翼圍剿。其中，有自稱自稱美國大學教授的「翁達瑞」先稱高虹安博士學歷被其指導教授李傑除名，此說立即遭打臉。事隔三天，「翁達瑞」再質疑高虹安的論文品質及學位，揚言高虹安未來的政治路會有人用放大鏡檢驗其博士學位。對高虹安被肉搜、被1450伺候現象，資深媒體人彭文正表示「打中了」，就是這首歌有影響力，所以，高虹安圍剿就是1450做的事情！