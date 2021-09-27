國際導演何蔚庭新作電影《青春弒戀》，由林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧、姚愛寗主演，不僅受邀成為2021金馬影展開幕片，也入選多倫多國際影展，也獲得國外影評稱讚：「令人驚喜的卡司，這組演員的群體表演讓何導演的電影畫布上有更亮麗的質感。」。

今（27日）釋出林哲熹角色花絮，描述他飾演的小張從跑船廚師重回家鄉，希望能過上夢想中穩定的居家生活，並與讓他與年輕時心儀的女孩玉芳（李沐飾）再度重逢發展愛戀關係。提及接下角色的契機，他說「從跟導演碰面聽到故事大綱跟一些角色背景，就很喜歡這個角色、這部電影。也因為過往都是詮釋一些比較沉重的角色，這次有機會接觸像小張這樣單純的角色覺得很新鮮，且要自然的展現這種單純的角色難度其實很高，我覺得很有挑戰性，所以就決定參演。」

林哲熹憑《我們與惡的距離》入圍金鐘男配角，這次他在主演新片《青春弒戀》中展現截然不同的樣貌，他分享：「小張他就是一個質樸的人，他的心裡面是很有責任心的，會從跑船回到家鄉也是因為這股責任感。談起戀愛也是像他的個性一樣展現出非常純真的那一面，算是比較樸實類型，也就是比較老派啦！」導演何蔚庭笑說：「小張會很老派，是因為我也蠻老派的。所以多少有反映一些我的影子在小張的設定上，但那些設定也不是說很土，只是會把一些復古的愛情元素套用在他身上，像是喜歡留字條、寫信、送花等等。」

首次與林哲熹合作的導演何蔚庭也稱讚：「林哲熹是一個感受力很強的演員，他很憑感覺來演戲，但也是因為小張角色設定的關係，有特別跟他討論演得不那麼用力，因為小張必須很自然、很隨性，又是一個愛情故事的男主角，常常會要反應出愛情中的喜、怒、哀、樂，要拿捏這些情緒又要展現表演的層次，難度真的很高。」

為求精準詮釋角色廚師的職業，林哲熹自行安排老師學習做菜、去熱炒店實習打工，透過實際接觸廚師職場來貼近電影中的廚師角色。角色跑船的經歷更激起林哲熹想出海的念頭，他開完笑說：「其實接到角色後真的有想要跑一趟美洲的船看看，但跑一趟回來電影都殺青了，所以就只好打消念頭，不過開拍前還是有花時間去有跟以前有跑過船的船長們聊聊經歷，把他們的人生故事內化到小張這角色裡。」

活潑的林哲熹在拍攝空檔時也常常帶給劇組歡樂，花絮中就可見他調皮的在鏡頭前寫下過去角色叛逆時染成金髮的綽號「金毛小張」英文拼音跟法籍攝影師互動、交流中文，2人一搭一唱的可愛對話也逗得劇組哈哈大笑，電影中與林哲熹互動密切的李沐也說：「不知道為什麼林哲熹他給我一種很強烈的安全感，也許是他在劇組的輕鬆自在感染到整個環境裡，我也覺得他是一個很體貼，但非常爆炸敏銳的人，他很會觀察別人的情緒跟狀態，有得時候我太緊張他都會來跟我瞎哈拉讓我放鬆一點。」

林哲熹則笑說：「畢竟我們兩個還是要演情侶的，那我的對象就是她，我就是要照顧好這個人，其實就有點像電影裡小張一樣，我要照顧這個人今天的心情、今天的身體狀態好不好，然後決定我今天要用什麼樣的狀態來面對她，讓我們能在一個互相舒服的狀態下工作。」林哲熹接著分享：「我覺得其實就跟我們電影《青春弒戀》一樣，所有事情最後都還是回到人和人之間的關係與故事，雖然我們的角色不多，但每個角色都非常有趣，即便出現一點點，都有他很強的生命力，所以我蠻期待到時候電影出來，大家可以看看這群人怎麼樣在這個城市裡面相互交錯生活。」 電影11月19日上映。