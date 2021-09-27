台灣上市櫃協會27日舉辦「台灣領袖講座」，邀請LINE台灣區前總經理陶韻智以「數位轉型、原理、模式與人才密碼」為題與80多名與會進行專題講座。（馮惠宜攝）

台灣上市櫃協會27日在台中兆品酒店舉辦「台灣領袖講座」，請來LINE台灣區前總經理陶韻智以「數位轉型、原理、模式與人才密碼」為題與80多名與會者分享企業歷經疫情洗禮，數位轉型已是趨勢，企業必須擁抱數位經濟的來臨。

陶韻智曾任LINE台灣區總經理、LINE PAY董事暨總經理，台灣總經理，也是inside.com.tw硬塞的網路趨勢部落格創辦人，目前更身兼台灣上市櫃協會數位小組召集人。

陶韻智強調，疫情導致用戶行為巨大變化，數位經濟已成主流，數位轉型不是選項之一而是唯一的選項，企業要繼續經營下去，就必須全力擁抱；他說，要掌握數位經濟商機，應對其本質與運作方程式的理解，例如用戶開發要大於產品開發，還有平台、網路效應、數據、演算法…等都要全力加速新學習循環。

他也呼籲所有在座的台灣上市櫃協會「台灣領袖講座」成員，要擁抱數位轉型，認知這是新的且主流的商業模式，就要回到創業初心，打造能抓取數位商機的新事業引擎，需要培育新的渠道、新人才、成長心態、新流程、新技能與進化的商業模式，需要有創業之初的執行力。

陶韻智也說，數位經濟時代裡，必須熟稔數位科技與新商機，跑得快的勝過跑得慢的，新興數位平台會打壓傳統經濟贏家。

他解釋，數位經濟運作與傳統經營模式不同，也翻轉了4P的傳統商業準則，包括，數位即石油，數位資產可以創造更多的獲利，而以客戶需求為導向，透過數據分析更了解客戶需求；他也以亞馬遜、特斯拉以及Ubereats等成功案例強調不做數位轉型，就等著被時代洪流淘汰。