.@ElbridgeColby predicts that China will invade Taiwan and discusses what this means for America#NextRevFNC pic.twitter.com/0xHzUD1e0S — The Next Revolution (@NextRevFNC) September 27 2021

前美國國防戰略的前五角大廈副助理部長科爾比最近發表新書中對台灣發出警示稱，中國統一台灣的最佳策略是以最快方式攻佔並取得對台灣的控制，使美國來不及干預以造成既成事實。台灣面對這種極度的危險，還有極大的可能是「美國人不會為你而戰」。

《美國之音》指出，台灣申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)的隔天，中共派出24架軍機再次侵擾台灣西南部防空識別區。這種近年來被稱為「灰色地帶」(gray zone)的手段，是一種以未達戰爭或衝突的軍事、外交、經濟和政治施壓，試圖以最大壓力強迫台灣人民接受與其統一。前美軍印太司令部司令大衛森 (Philip Davidson) 上將也警告，中國可能在未來6年內對台灣採取軍事行動。

曾在川普政府撰寫2018年《國防戰略報告》首席作者埃爾布里奇．科爾比(Elbridge Colby)最近發表新書《拒止戰略》(Strategy of Denial)中指出，美國撤出阿富汗之後應該聚焦亞洲，建立一個組織鬆散的聯盟來抗衡中國的擴張，阻止中國跨出第一島鏈。

曾2017至2018年擔任美國國防部策略及軍力發展副助理部長的科爾比上周在一場研討會上說，他認為「最危險」的假想情況，那就是以封鎖和轟炸侵略台灣，並以最快方式攻佔並取得對台灣的控制，使美國來不及干預，然後在造成「既成事實」(fait accompli)後就能迫使美、日、澳等國家接受這個難以逆轉的新現實，這將是北京「最好的舉措」。「我必須告訴你們，這是非常真實、非常可能的最終結果，那就是美國和其他國家將會接受這個新現實。」

雖然不久前芝加哥全球事務委員會發佈民調才說，如果中國侵犯台灣，有超過一半的美國人贊成派軍防衛台灣，但是科爾比說，現實的情況是，一旦那種情形發生，美國總統的領導力和某些其他因素才是真正的關鍵。因為他從非正式調查看到的是，多數美國人對於「為台灣而戰」沒有興趣。

科爾比說，「我要強調，尤其是對我們的台灣朋友，就是『你正處於極度危險中！』這個危險不僅來自中國，而且還有可能最終美國人民會決定，代價和風險太高。」