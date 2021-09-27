后里馬場將在11月下旬馬風再現，營運定位將建構全民馬術教育園區體驗園區。（陳世宗攝）

后里馬場將在11月下旬馬風再現，營運定位將建構全民馬術教育園區體驗園區。（陳世宗攝）

后里馬場因配合花博暫時關閉，引起市議會交通地政委員會召集人楊正中等人關切，27日質疑花博燈會早結束應該在去年就開園，為何至今未見正式營運？市府觀光旅遊局長韓育琪強調，將在11月下旬馬風再現，營運定位將建構全民馬術教育園區體驗園區。

台中市議會交通地政委員會27日審議觀旅局的2020年決算。召集人楊正中說，后里馬場早應該在去年底就要開園，廠商未依服務建議書規劃致使無法開園，觀旅局應該向委員會說清楚、講明白。

后里馬場1952年因政府為培育國家騎兵成立，1984年軍方改組轉型觀光、遊憩使用。1997年軍方裁撤，后里區公所接手管理，2004年台中縣政府接管，2010台中縣市合併，中市觀光旅遊局管理，2018-2019成為花博展場、2020台灣燈會展場，后里馬場暫時休園。

觀旅局強調，燈會結束後，后里馬場是採促參OT委外經營，因疫情關係致使招商不利，經過努力後，將在11月下旬開園。園區的定位將建構全民馬術運動教育體驗園區，將納入主題式餐廳與文創商店，馬術表演、體驗與馬相關的文物展覽，融合園區之休閒、運動與教育等功能。