由全智賢、朱智勛主演韓劇《智異山》，26日公布最新預告，一開始呈現與前一波懸疑風不同的氛圍，飾演守林員的全智賢和朱智勛一起上山出任務，只見兩人牽著手，朱智勳還語帶曖昧地說「怎麼，我們要一起走嗎？還是妳怕我太累想幫我」，接著露出陽光燦笑，突然其來的撩撥氣氛令前輩只能瞪大眼盯著他，雙方流動著微妙又令人悸動的氣流。

預告中，守林員前輩全智賢領著新進人員朱智勛上山，順手照顧引來對方的調侃，朱智勛望向2人緊握的手，俏皮問：「怎麼，我們要一起走嗎？還是妳怕我太累想幫我？」、「這也不是的話，是想這樣（牽手）」，調皮舉動讓全智賢摸不著頭緒，隨後面對其他同僚的詢問，對朱智勛的人品做出「他不會傷害人，只是不太正常而已」有趣評價。

預告後半段依舊能看見身為守護山林的捍衛者全智賢、朱智勛在搜查過程中危機重重，男方甚至飛身護住女方以致兩人撲倒在地，男女主角角的互動，也讓外界好奇兩位演員的關係發展，製作單位表示，全智賢和朱智勛的感情戲會帶給觀眾「心癢癢」的感覺，彷彿男女交往前相互試探、打鬧，偶爾假裝不知道對方心意的欲擒故縱，有時候更會令人感到焦慮不安的過程，希望開播後大家持續關注他們的發展。

該劇先前公布預告、海報暗藏懸疑伏筆，最新預告中也揭示智異山中藏有不可告人的秘密，只見有登山客在山上被攻擊倒臥血染雪地、一名穿著斗篷的神秘人影走進山林間、樹上綁著各色絲帶，以及全智賢在旁白說著「犯人另有其人」，種種驚悚疑點引人好奇。該劇將於10月23日與韓國同步播出，台灣觀眾可上愛奇藝國際版app或iQ.com收看。