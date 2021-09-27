紙本振興五倍券自上周六開放至今僅2天，就已超過5百萬數位綁定人數，行政院長蘇貞昌今(27)日出席師鐸獎表揚大會前受訪表示，五倍券大受歡迎，請大家好好享受。對此，立委高金素梅忍不住直言，人民生命財產損失慘重，還要被政府驅遣跑斷腿。

針對紙本振興五倍券開放至今僅2天，就已超過5百萬數位振興五倍券綁定人數，蘇貞昌表示，五倍券大受歡迎，不僅商家加碼，地方政府也紛紛跟進，這幾天的數位綁定及紙本預約，已經超過950萬人，請大家好好享受各種加碼優惠。

高金素梅今在臉書上表示，去年買口罩排隊、登記紓困排隊、領三倍券排隊；今年快篩排隊、預約疫苗排隊、五倍券排隊，「人民生命財產損失慘重，還要被政府驅遣跑斷腿」。

網友們也留言回應，「早就說他們坐在冷氣房辦公室裡薪水照領人民的納稅錢，根本就不知道基層的辛苦」、「人民拿回自己納稅的錢，不甘不願，為難人民」、「給年青人玩的遊戲，一般中老年人，不是沒時間就是不會玩。鄉下地方長輩一直再問：怎麼領券？要跑那麼多趟喔」。

此外，民進黨台北市議員王世堅日前也對五倍券政策開砲，指行政院最好要收心，這個事情過了件算了，就趕快發，不要再裝神弄鬼，不要搞這些事，把人民想成貪小便宜，好像全民都要搶這種小確幸，事實上人民已經看穿這件事情，並盡量減少一次型平台建置的費用。