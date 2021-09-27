金馬創投會議27日公布入選企劃名單，在全球電影製作都受到疫情影響下，電影人依舊不斷拋出新意、尋求機會。由於參選企劃水準極高，最終選出44件電影企劃，其中37件為全新企劃，7件為已進入拍攝但仍在尋求資金或其他合作機會的企劃。脫穎而出的企劃皆精采吸睛，包含多位金馬得主，也有不少跨國合製前來角逐，而奧斯卡影后凱特布蘭琪擔任監製的作品更赫然在列。加上先前公布的19件入選劇集，本屆金馬創投會議多達63個影視企劃等待伯樂。

本屆入選的台灣電影企劃強棒盡出。瞿友寧的《信行為》改編自李國修舞台劇經典；侯季然《一個人的家族旅行》取材跨越日台的動人真實事件；《天橋上的魔術師》導演楊雅喆新作《不只是朋友》著墨男女情愛；蕭雅全《老狐狸沒教我的事》，由侯孝賢搭檔小坂史子監製；曾多次入圍金馬獎的陳芯宜，帶來魔幻寓言《樹人》；唯一動畫代表，則是王小棣備受矚目的經典回歸《魔法阿媽2-魔法小豆苗》。

許多企劃不約而同挑戰犯罪、驚悚類型。《複身犯》蕭力修、《狂徒》洪子烜延續對類型電影的興趣，推出犯罪喜劇《私家偵探》及逃獄動作片《劫獄》；王維明《沙曼旅館》、陳宏一《遇見少年229》和莊翔安《媽媽桌球》，都結合奇幻元素；許立達《少男少女》及游智涵《失能少年》，則以青少年犯罪為題；4位新銳女導謝沛如、楊婕、李怡慧、黃丹琪，合導《犯罪人生》關注女性犯罪；蔡佳穎《如有雷同實屬不幸》由《紅衣小女孩》金牌團隊帶領，改編心理驚悚作品。

其他值得關注的入選企劃，包含曾寶儀和金馬影后謝盈萱共同監製，李晏如導演的《剩女婚前偵探社》；張作驥監製，温景輝的《A面：我的一天》；《大吉》導演靳家驊的《小曉》；《孤味》製片楊宥瑜轉戰導演的長片首作《命中註定那頭鵝》；改編自金漫大獎，莊永新的《80年代事件簿》；鄧安寧以媽祖遶境為舞台的愛情喜劇《愛來擲筊》。

香港創作者共有7件企劃入選。其中白海的《桃花》吸引知名女演員凱特布蘭琪監製；麥婉欣《重慶大厦露絲瑪利》，由金獎導演關錦鵬監製；以《叔・叔》入圍金馬4項大獎後，楊曜愷再次帶來關注年老同志伴侶的《從今以後》；李駿碩的《濁水漂流》才於各大影展創下佳績，再度帶來新企劃《眾生相》；《暗色天堂》袁劍偉轉拍溫馨喜劇《綽莉塔》；朱家誠《多倫多落雪，東京落雨，香港落淚》、紀錄片代表應亮的《大家一起玩，才好玩》，皆觸碰港人移民議題。

新加坡、馬來西亞共有6件入選，導演皆與金馬各有淵源。金馬獎雙料獲獎《幻土》導演楊修華，攜來新作《默視錄》；上屆金馬獲獎夯片《男兒王》導演王國燊再度以《好孩子》深入變裝皇后的世界；《非常葬禮》導演林峻賢曾入圍金馬獎最佳劇情短片；《家庭作業》葉瑞良、《雙11怎麼了》楊俊漢的前作皆曾入選金馬影展奈派克獎；《長堤》歐詩偉則是上屆金馬電影學院的學員。

跨國合製企劃在今年也祭出豐富的主題。台、法合製的《我與瑪丹娜的那一夜》為《德布西森林》郭承衢的歌舞奇幻作；台韓合作《他來看我的愛情電影》則是陳稚尹改編自大齡女子飛往韓國追愛孔劉的真實故事；尼泊爾導演Min Bahadur BHAM《寒冷的一年》攜手台灣團隊，真實呈現喜馬拉雅山上的堅強女性。

為拍攝或後製中的電影提供媒合協助的WIP企劃，一向成果斐然。光是今年已有《角頭－浪流連》、《詭祭》、《綠色牢籠》、《東經北緯》、《兜兜風》、《幻日手記》等片問世。本年度入選企劃包括張作驥備受期待的《夏日天空的那匹紅馬》；詹京霖以賽鴿家庭為背景的《一家子兒咕咕叫》；賴國安的奇幻新作《遊戲人間》；張書瑋拍攝賽車拉力賽的《衝吧！周大隆》；Rachid HAMI的台、法合製電影《為了國家》。此外，另有兩部紀錄片入選，包含蔡崇隆追查移工阮國非命案的《九槍》，以及藍燦昭拍攝中國女德培訓班的《女德》。

2021金馬創投會議將於11月22日至24日盛大舉行，得獎名單將於11月24日頒獎典禮公布。