張睿家、任容萱合作新戲《如果花知道》。（衛視中文台提供）

邱偲琹（左起）、張睿家（左）、任容萱、石知田合作新戲《如果花知道》。（衛視中文台提供）

衛視中文台繼去年《想見你》創下前所未有的佳績後，今年加碼投入晚間黃金時段自製戲劇製作，27日舉辦記者會公布兩部新戲卡司陣容，映畫製作的《如果花知道》由任容萱、張睿家、石知田、邱偲琹等主演，寶麗來國際娛樂製作的《我和我的鋼四壁》則由涂善存、管麟、邱宇辰及宋偉恩4型男掛帥；首度與張睿家合作的任容萱說，兩人劇中有肢體拉扯戲，拍完後發現自己竟然被抓到瘀青，笑說張睿家真的力氣很大。

任容萱在《如果花知道》飾演花店老闆娘，當劇中人物有情感糾結需要斷捨離時，都會傳說的神秘花店「花之道」就會出現。她說為了扮演好花店老闆娘，開拍前還特地去惡補花的知識，但看了半天覺得花長得都很像，超容易搞混，為了跟花培養感情，她還特地在家種花。戲開拍後，她也請姊姊Selina幫忙每一天都在家插朵花，這樣自己心情會好很多。

任容萱說，自己平常就不愛留東西，所以斷捨離對她來說不是大問題，她唯一會留的都是票根的小東西，因為每張都是一次旅行的回憶，所以會捨不得丟。被問如果肥胖跟年紀可以斷捨離，會選哪一個，她笑說最想斷捨離的是皺紋，因為導演有特別叮嚀劇中有很多特寫鏡頭，要她千萬注意保養。

張睿家劇中飾演熱血刑警「唐青松」，他笑說名字叫青松，但是這個角色一點都不輕鬆，除了是個刑警外，劇中的他為了幫忙爺爺還有個針灸師的副業，他說自己之前還是運動員時，就常去針灸加電療，所以一點都不陌生。至於斷捨離，因為家人都會在他不知情時幫忙把東西丟掉，所以沒這方面的問題，硬要說想斷掉的，就是想斷掉寵物突然走了失落情感，因為當時不好受的難過畫面一直都在，自己也透過拍這檔戲，學到唯有放下才能解脫，才能享受每一天。

張睿家說任容萱就跟劇中人物設定一樣是個仙女，而且神秘又知性，他會努力斷捨離任容萱的矜持，讓她笑說：「那是因為我們剛開拍還不熟。」

石知田有定時斷捨離的習慣，但發現還是會有東西清不完，希望自己以後果斷一點。而邱偲琹小時候棉被到現在還沒洗過，她不好意思的說光聞到味道就很舒服，所以自己是很不容易斷捨離的人。

石知田也笑說因為張睿家最近勤練健身，所以才會不自覺的用力過猛，對此張睿家說因為劇中有洗澡跟衣服會突然不見的畫面，所以最近有空就會努力健身，就怕到時候拍戲忙起來沒空練，所以只能先練起來放。