《我和我的鋼四壁》四帥宋偉恩、邱宇辰、涂善存、管麟互爆料。（衛視中文台提供）

《我和我的鋼四壁》四帥宋偉恩、邱宇辰、涂善存、管麟。（衛視中文台提供）

宋偉恩、邱宇辰、涂善存、管麟演出由陳秀卿製作的新戲《我和我的鋼四壁》。（衛視中文台提供）

涂善存、管麟、邱宇辰及宋偉恩4個新生代型男主演衛視中文台自製戲劇、寶麗來國際娛樂製作的《我和我的鋼四壁》，邱宇辰說，剛試戲時4個人相處起來就滿愉快，為此他還創立4人的LINE群組，取名叫「鋼四壁誰都不准下車」用來聯絡感情。結果創立一陣子後，說好不能下車的主揪人邱宇辰卻退出群組，讓其他3人大傻眼，但因不知道發生什麼事沒有人敢問。邱宇辰解釋，前陣子出門玩時手機掉了，換了手機後發現原來的LINE無法使用，只好重新開了新帳號，他本來以為不會被發現，重新加入群組後才發現這件糗事。

《我和我的鋼四壁》故事描寫4個同為設計學院的麻吉，共同創業《鋼四壁室內設計公司》的人生故事。劇中核心人物四位好朋友由涂善存、管麟、邱宇辰及宋偉恩演出，4人在事業工作上各有專長、個性大不同，卻是彼此生命重要夥伴。涂善存飾演劉放，劇中角色堪稱接案擔當，帥氣開朗、陽光系帥哥、善於溝通、親和力十足的天生領袖；管麟飾演蕭聖宇，是《鋼四壁》設計擔當、學霸、個性孤僻不善交際；邱宇辰飾演胡里安，工程擔當、是一個重視友情、台系帥哥；宋偉恩飾演孫子謙，是財務擔當，吃貨、對於食物有莫名堅持的可愛系男孩。4位主演為了解建築與室內設計，寶麗來製作團隊特別安排相關課程、展覽、書籍，甚至與建築設計老師對談，做足功課要讓觀眾眼睛為之一亮。

涂善存、管麟、邱宇辰及宋偉恩4型男今首度合體曝光，大家想說4個大男生拍戲應該會很熱鬧，沒想到他們說其實大家私下都很安靜，但一上戲就會火花四射。最後一位入組的宋偉恩說，拍了一陣子後發現邱宇辰拍戲很會融會貫通，而且不會被劇本或台詞限制住，雖然偶爾忘詞，但反應跟節奏感很好很會接戲，讓他學到很多，邱宇辰笑說就是亂中有序，涂善存也幫腔表示有很多經典的台詞，都是這樣即席蹦出來的。

之前劇組拍外景，安排宋偉恩跟管麟一間房，邱宇辰跟涂善存一間。宋偉恩表示自己很喜歡跟管麟一起住，因為彼此尊重對方的作息，連浴廁使用時間都完全錯開，每當宋偉恩說想睡了的時候，還再讀本的管麟就會把燈光調暗，讓他覺得彼此都會給對方空間很舒服，邱宇辰吐槽說：「就沒有交集啊，感覺講話不會超過5句！」宋偉恩趕緊解釋當然有講話，還一起偷偷說過別人壞話，也會一起在客廳看新聞，雖然沒有說話，邱宇辰再次補槍：「就像結婚20年的夫妻！」笑翻全場。

4個大男生也互相爆料，管麟笑說宋偉恩睡覺只穿一條內褲，宋很不好意思地解釋自己就不喜歡被束縛住的感覺。邱宇辰也爆料有天起床時差點沒被涂善存嚇死，因為那天起床後，一看隔壁的涂善存躺得直直的，棉被從頭蓋到只露出兩個腳掌，他當場差點嚇歪。涂善存笑說自己睡覺時有時候不喜歡睡枕頭，剛好那天也不知道怎麼睡成那樣，自己也覺得好笑。