台中市南屯區鄰近中科、台中工業區、台中精密科學園區形成黃金科技長廊，大量人口移入，七期南側、單元二以低密度、高綠覆的開發優勢，吸引各大品牌建商卡位推案。

台中市民政局資料統計，南屯區人口數突破17萬成台中人口第五多行政區，今年1-8月買賣移轉棟數2513棟，相比去年2275棟成長10.46％，相比2018年2056棟更有近22.22％的成長，買氣驚人。

去年七期南側「雙橡園1617」以均價55.2萬攻進台中十大豪宅排行榜，受矚目新案「國泰The Park」，由建築大師李祖原與空間大師蘇靜麒聯手操刀設計，打造七期森林公園建案。

不動產業指出，單元二近期也有數個社區預售實登出爐，包括「碧國時雍」12樓84.16坪以總價3100萬元成交，扣除車位後每坪單價52.5萬元，國聚之鑄也有6筆揭露，均價約落在45萬元。

位於西屯區的北單元二更是不斷傳出高價成交，如未公開即完銷的「雙橡園2279」月初第一波預售實登，揭露100筆交易，社區均價落在55.1萬元，有14筆交易衝破6字頭。

「陸府植森」今年也有亮眼表現，近兩筆18樓的交易，分別以總價4468萬及4298萬元成交，換算每坪單價為60.91萬元及58.48萬元。

另外，「寶輝City Park」21日也有78戶實價登錄，社區均價落在49.7萬，最高價為頂樓，每坪單價56.7萬，令業界刮目相看，此外，正對萬坪公園第一排的「精銳Sky One」也將進場。