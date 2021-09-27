27日上午，以＊ST海航（600221）為主的海航航空主業第二次債權人會議如期召開，確定為海航航空板塊戰略投資人的遼寧方大集團，將向海航航空主業投資380億元（人民幣，下同），並且還有額外30億元的風險化解資金。也就是說，方大以410億元的報價在競標中勝出。

據第一財經報導，除了現場參會人員，超過4000家債權人透過網路方式參加了會議，重整方案和債務償還細節也隨之披露。

海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛透露，方大擬投入的380億中，海航控股將獲得約250億現金流補充，在全面清償經營性欠款後，海航航空主業賬上還可能有100億現金用於企業經營，這有利於海航航空主業恢復到一個運營狀況健康的企業，並可以抵抗仍然持續的疫情常態化衝擊。

根據重整方案，在透過債轉股清償近400億債務後，重整後的海航控股帶息負債將壓降至600億，清償債務後的海航控股總資產為1700億，總負債為1380億，負債率為81％，與三大航空的水準差別不大。

此外，顧剛還透露，在重整方案之外，海航已與境內外各大飛機租賃債權人達成了單獨的方案，針對破產重整前的飛機租金欠款，各大租賃商均給予了大幅豁免；且針對破產重整後的租金，不僅下調了15％至20％的標準，而且在未來幾年時間內，對寬體客機將由固定租金改為按飛行小時收費。這也將是海航史上獲得的最低飛機租賃成本，與三大航的水準相當。「可以說，重整完成後，海航航空主業將迎來歷史最好時刻。」

據此前披露的時間表，除了＊ST海航於27日召開第二次債權人會議，海航基礎的二債會將於28日上午召開，海航集團等321家合併重整企業的二債會將於29日召開，供銷大集的二債會將於30日召開。