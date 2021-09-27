李康生（左起）、柯震東、李心潔合作拍攝愛情電影《鱷魚》。（台北双喜電影提供）

金馬影帝李康生在10月8日將上映的愛情電影《鱷魚》中，飾演道貌岸然的議員辦公室主任，一心盤算在農地徵收分一杯羹，而柯震東則飾演李康生的「傻萌小助理」，和「厭世釘子戶」李心潔因誤會相識日久生情。李康生首次和柯震東合作，談到兩人對戲，李康生說：「我對柯震東印象最深刻是他體力真的很好，我們拍戲的地方旁邊有一個籃球場，拍完戲我去休息，他可以接著到籃球場打籃球打一下午！」

李康生表示，以往拍蔡明亮電影台詞少，近年拍其他導演的戲，對於台詞多的戲會特別認真準備，「看到柯震東下戲就立刻去打籃球，覺得很羨慕，我下戲不是休息就是趕快準備台詞，讓台詞融合在自己的話裡面」。李康生也談到和李心潔在拍戲時的相處，「她人很好，很親切，跟大家打成一片，我記得有一次聊到我喜歡摩托車，她說她爸爸在馬來西亞賣摩托車，所以對車款都滿熟的，我們拍戲的氣氛很和諧，拍得很順利」。

李康生難忘導演陳大璞找他拍《鱷魚》，他說：「三年前他傳了劇本給我，我看完相約咖啡廳討論，那天我騎名流（機車）過去，我的車在接近咖啡廳不遠處和別的車發生擦撞，讓我很心疼，我們原本要討論劇本，結果都在聊名流」，李康生表示，陳大璞原本擔心他不會接演，但李康生說：「我願意支持新導演，而且角色有發揮的空間，我就會很有意願去演，我想挑戰以前沒演過的角色，尤其反派和喜劇，我都很愛。」

李康生表示忙完《鱷魚》宣傳後，接著會到大陸繼續工作，他和李夢主演，由大陸青年導演鄔浪執導的《雪雲》日前入圍坎城影展主競賽單元，李康生透露，該片確定12月在雲南開拍，將拍成長片，「因為去大陸要隔離，所以最近在討論，一次去就多拍幾部」。