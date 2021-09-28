市場研究機構TrendForce調查顯示，歐美等消費大國逐漸返回辦公室帶動一波商用換機潮，加上品牌因應塞港問題，提前衝刺第4季出貨，成為第3季筆電需求的支撐力道，預估2021年全球整體筆電出貨量將達2.4億台，年增16.4%。

TrendForce進一步表示，今年第4季起將迎來Windows 11換機潮，且搭載英特爾新一代處理器的新機陸續上市，但商用筆電市場的需求能否延續，以及全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，將是決定第4季整體出貨表現是否進入衰退期的關鍵。

展望2022年，TrendForce指出，隨著全球疫苗施打普及率上升，以及因疫情衍生的消費性需求退去，預估明年筆電出貨將回檔7%至8%，下降至2.2億台，不過相較疫情前仍高出約6000萬台。

TrendForce觀察，今年上半年Chromebook成為筆電出貨的主要動能，但下半年因歐美、日等國疫苗施打率提升，由遠距教學所帶動的Chromebook需求變得不再急迫，且覆蓋率也高，Chromebook單月出貨量瞬間衰退超過5成。惠普、三星等Chromebook產品占比較高的品牌也因此受到不小影響，品牌出貨量預期將較上半年衰退約10%至20%。

不過，TrendForce指出，7月起受惠於美國啟動約71.7億美元（約新台幣1987億元）的緊急連結基金補助，將有助學校與圖書館等採購筆電、平板與上網設備，近一年內Chromebook仍有一定需求量，預估2021年Chromebook出貨量可達3600萬台。（編輯：黃國倫）1100927