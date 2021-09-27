桃園市政府27日號召環保潛水隊員及獨木舟教練一行30餘人清除海底垃圾。(環保局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市政府27日號召環保潛水隊員及獨木舟教練一行30餘人，潛進位於觀新藻礁核心區的新屋溪出海口清除海底垃圾，清出寶特瓶、廢輪胎、保麗龍、玻璃、漁網、鋁罐、塑膠等各類垃圾達67公斤，是長鄭文燦與日月光環保永續基金會執行長汪渡村特別到場慰勉所有潛水弟兄的辛勞，盛誇這群淨海潛將頂著烈日，以實際行動默默守護珍貴的千年藻礁，才是真正的無名英雄。

鄭文燦表示，為了清除海底垃圾，2019年起著手招募成立「桃園市環保潛水隊」，最初只有20位隊員，2020年新增成立中大藍海環保潛水隊及第八岸巡環保潛水隊，今年再新增日月光環保潛水隊與奇域環保潛水隊，目前已有5支隊伍加入，160位隊員，是全國規模最大的海底清道夫，成軍迄今除清除桃園海域垃圾外，並參加Discovery一件好事救海洋活動，成功打破「12小時內最多人參與淨海」金氏世界紀錄，也整隊遠赴屏東小琉球，與當地潛水志工一起為海龜清淨家園，以實際行動宣示捍衛大海的決心。

他也說，目前160名潛水隊員中，有6成以上已取得進階(含)以上之潛水證照，甚至有些已達教官等級，市府今年也特別添購20套潛水裝備提供潛水隊員執勤使用，堪稱為全國「陣容最堅強、素質最優良、裝備最精良」的淨海潛將。今年在海洋委員會海洋保育署舉辦的全國潛海戰將遴選中，榮獲全國第1名的肯定，其中黃聖諭隊員更獲選為全國績優淨海潛將。

環保局呂理德局長表示，為了提升潛水隊員的榮譽感及凝聚向心力，市府首創全國建立績優授階獎勵制度，只要志工積極下海清除海底垃圾，就能晉升為一星淨海潛將，最高可晉升至五星潛將，今年將有14名績優隊員獲得授階表揚。