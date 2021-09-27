女學生(左)的母親見白衣男子尾隨女兒進入大樓，趕緊叫喊女兒回到車上。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

有網友近日在臉書社團「小一聯盟」PO出一段監視器影片，內容是一名女學生由母親送抵補習班大樓下車後，準備去按電梯時，被一名可疑的男子尾隨跟進去大樓，所幸女學生的媽媽眼尖察覺有異，機警將女兒叫回車上，這才化解危機，影片曝光後家長們不禁驚呼：「好可怕！」。

這名女學生的補習班，近日透過影片分享一段女學生疑似遭色狼尾隨事件，影片中可見，當時女學生從母親的車上下車，就進入補習班大樓，準備按電梯到樓上的補習班，不料，一名身穿白衣的男子，立刻將機車停在騎樓，尾隨女學生進到大樓，此時，女學生的媽媽看到女兒被尾隨，便機警呼喊正在等待電梯的女兒，女學生聽到立即走出大樓，回到媽媽車上，這才甩掉這名可疑男子

補習班班主任下樓阻止白衣男子不軌行為，卻遭對方嗆：「去報警啊！」。（ 圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

白衣男子當時走進大樓後，作勢先量體溫、填寫資料，但見到女學生走出大樓外，他竟待在一樓四處張望不上樓，後來看到女學生不會出現，才搭電梯上了10樓，但後來卻是走樓梯下樓，行徑相當可疑。

補習班的班主任事後表示，他當時接獲通報知就先查看監視器，認為白衣男子可能有不軌行為，下樓質問對方「你剛在幹嘛？」本來嚇退對方，不料白衣男子竟回嗆：「去報警啊！」，最後他真的報警處理。

班主任表示，在等待警察到來時，白衣男子試圖逃離現場，但他抓住對方不給走，管理員拉下鐵門防他落跑，沒想到警方到場白衣竟反咬妨害自由，班主任藉著這影片提醒分校的主任們遇到怪人，該如何應對，注意孩子的安全。

網友看完到影片紛紛留言「還好這個女學生的媽媽車子沒有馬上開走」、「這種事真的太可怕了」、「死變態！還好家長把女兒叫回車上」、「這個補習班很棒，有注意學生的安全，還積極處理」「天啊！好可怕」。