棒球資深裁判紀華文出生自基隆，今年於東京奧運擔任裁判執法，成為全台第一人。（陳彩玲攝）

日本台灣交流協會横地晃副代表、山田佑主任今天下午也親自拜會基隆市政府。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

棒球資深裁判紀華文出生自基隆，今年於東京奧運擔任裁判執法，是中職裁判第一人登上體育最高殿堂，市長林右昌今日接見他，並聘為市政顧問，期許紀未來能多多分享自己的人生經驗，讓年輕人學習。

紀華文指出，當初在電視上看到明星藉工作結合興趣，啟發他進入這領域，成功發掘到想像中的樂趣，他說，每個人都有夢想，用正向的能量與心態去看待、實踐，並盡力去完成。

紀華文提及，這次在東奧賽場上，收到任務時既緊張又興奮，他用「專業、敬業、樂業」面對賽事，告訴自己冷靜面對場上壓力與狀況，深呼吸就能克服一切。他說，有時間願用經驗與大家分享，為家鄉做點事，鼓勵孩子用正向能量面對困境。

林右昌表示，紀華文是基隆之光、台灣之光，雖不是棒球選手出身，卻能在中華職棒或國際賽事執法是很大的榮耀與責任，其成功故事值得年輕人學習作為借鏡，因此，市府聘為市政顧問，希望未來能進入校園和孩子分享經驗，給予鼓勵與啟發，為體育運動與產業發展貢獻心力。

紀華文出生於基隆，曾就讀安樂國小、安樂國中，對棒球始終保持高度熱情，從國立體育大學體育推廣學系畢業後，投入中華職棒聯盟，迄今已執法近30年，歷經超過500場主審場，執法場次也超過2000場，經驗相當豐富。

另外，日本台灣交流協會横地晃副代表、山田佑主任今天下午也親自拜會基隆市政府，林右昌與對方談論本市郵輪產業、歷史人文與觀光行銷等領域，期盼日後進一步交流互動。

林右昌說，受疫情影響，無法像以往互訪，但仍透過視訊、書信等方式，持續和香川縣高松市、熊本縣八代市等友好城市互相關心彼此近況，他也感謝日方大力馳援疫苗，印證台灣與日本堅定友誼。