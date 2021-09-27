國際原子能總署(IAEA)與伊朗再次出現核設備監管的立場分岐，全整的核設備監看系統是恢復 2015 年核協議方案的主要條件，但伊朗堅持那些設備不列入先前談判中提到的部分。

半島電視台(Aljazeera)報導，伊朗在日前允許IAEA的檢查員進入伊朗，並且同意對部分核設備檢查，這使得兩邊開始就恢復核協議展開重新討論。但是好景不常，IAEA星期日表示，檢查員被拒絕查看位在卡拉季(Karaj)的離心機製造中心。離心機是製作高濃度核元素的關鍵設備。

IAEA批評，伊朗的舉動違反了9月12日在德黑蘭遞結的協議，IAEA拉斐爾·格羅西(Rafael Grossi )博士與伊朗核工業負責人穆罕默德·埃斯拉米達(Mohammad Eslami)所達成的協議允許IAEA可以視察重伊朗的核工業情況，以便該機構可以安裝監視設備。

卡拉季核能中心在6月遭到破壞，這是自 2020 年年中以來，伊朗核設施第3次遭襲擊。伊朗指責以色列是襲擊的真兇。

伊朗特使卡茲姆‧加爾巴拉迪( Kazem Gharibabadi)批IAEA雙重標準，對恐怖主義不聞不問，只關心他們能否監視查看。

他還表示，本月早些時候的協議，是針對「已完成識別的設備」，而卡拉季並不包括在內，因為該站點仍處於安全檢討和司法調查之中。

伊朗新總統易卜拉欣· 萊西 (Ebrahim Raisi) 在聯合國大會上表示，任何恢復核協議的談判，其目的都是解除制裁，其他多說無益。