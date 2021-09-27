新北市推動八里觀光纜車計畫，去年12月舉辦首場招商說明會，採BOO模式，由廠商自主規畫、興建與營運，因業者興趣缺缺，加上迄今未辦理招標，遭疑計畫停擺，新北市觀旅局坦言，目前無業者申請投資，計畫仍持續推動中，會提供賦稅優惠增加投資意願；市議員陳偉杰認為，市府應提出興建藍圖並積極整合，才能成功招商。

八里觀光纜車從前台北縣長周錫瑋時代討論至今，因遷墓等問題流標多次，新北市長侯友宜去年8月宣布重啟計畫，引進民間資源，預計從八里渡船頭延伸到觀音山硬漢嶺，沿途約2公里，並參考觀光纜車中唯一沒虧損的日月潭纜車採BOO模式，纜車路線、形式、票價訂定由廠商規畫，預估興建經費9億元。

觀旅局去年12月舉辦首場招商說明會，雖有10多家廠商出席，但認為未來遷墓、土地取得等程序變數太多，加上經營纜車觀光獲利業者少之又少，種種因素都讓廠商卻步。

陳偉杰認為，八里纜車興建攸關八里重要觀光建設，市府卻沒有具體計畫，還要等待投標業者自行規畫再來從旁協助，面對曠日廢時的土地整合、環境評估等，對於時間就是金錢的業者，怎會有人願意來投標，「觀光資源應屬公共財，是否採BOO也需再審酌考量」。

陳偉杰表示，有利新北與八里觀光產業的建設都應大力支持，但市府卻丟給業者自行規畫處理實在過於草率，建議市府應召集專家，整合八里交通與整體觀光資源規畫興建藍圖與路線，並主動整合土地而非協助，由市府介入土地整合會更有效率，且面對環評，市府對興建可行性評估會比業者掌握度更全面。

觀旅局表示，招商說明會後因疫情尚未明朗，觀光投資趨緩，截至目前仍未有廠商提案，後續若有民間廠商有願意投資申請，將會依促參法協助整合，提供賦稅優惠申請，增加廠商投資意願。