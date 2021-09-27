2021年第四屆U23世界盃26日中華隊出戰地主墨西哥隊，投手群穩定表現，將由眾多小聯盟球員組成的墨西哥隊得分壓制在3分，不過中華隊打線也遭到墨西哥兩任投手壓制，全場僅出現3支安打，無力攻下分數，終場中華隊就以0比3敗給墨西哥隊，戰績形成2勝2負，明天面對多明尼加必須要全力搶勝爭奪最後前進超級循環賽的機會，也將由王志庭先發上陣，其餘投手群也將全部待命。

吳思賢總教練表示：其實今天打擊的擊球內容進步很多，只是很可惜都打向守備正面，投手今天面對墨西哥其實也都投的不差，先發會提早退場主要是感覺選手有點緊張，加上墨西哥左打多，對於低肩側投的林亭佑比較不利，所以提早啟動投手車輪戰，不過墨西哥隊確實是很成熟的球隊，對於投手適應得很快，明天預賽最後一場，鼓勵選手放開來打，只要贏球還是有很大機會前進複賽。

中華隊今天先發投手林亭佑僅投0.1局被擊出2支安打形成二、三壘有人，也讓中華隊當機立斷選擇改由徐基麟登板，他先用三振抓下第二個出局數，不過可惜出現暴投讓墨西哥先馳得點，不過他也隨即回穩抓下第三個出局數，將比分維持在1分差。

不過4局上墨西哥攻勢再起，兩出局一、二壘有人時，適時安打添加1分，也將徐基麟打了退場，改由林振瑋上場，他也用最快154速球三振化解危機，但是墨西哥第五局一出局後再連3支安打追加1分，也逼得中華隊再度更換投手，由邱駿威登板滅火，他也不負教練所望用最快151火球飆出三振以及外野飛球化解危機，第六局最速男潘文輝登板，他也用最快156的快速球壓制墨西哥打線，也讓墨西哥分數凍結在3分，總計投手群合力送給墨西哥7張老K。

投手群穩定發揮，可惜中華隊打線依舊無力突破墨西哥投手防線，全場僅第一局首名打者曾宸佐安打藉著短打站上二壘得點圈外，再也沒有上過得點圈，全場僅前三棒曾宸佐、鄭宗哲及林軒逸各出現1支安打，但也未能串聯攻勢無力打破鴨蛋，也讓中華隊苦吞二連敗。