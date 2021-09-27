陳嘉玲復合被拒後爆哭。（華視、CATCHPLAY提供）

藍葦華聽著謝盈萱的孕肚。（華視、CATCHPLAY提供）

小嘉玲為自己偷鋼筆像爸爸道歉一幕相當感人。（華視、CATCHPLAY提供）

金鐘視帝藍葦華在台式新喜劇《俗女養成記2》飾演的蔡永森，因為摔杯子、砸窗被冠上暴力男友之名，導演陳長綸、嚴藝文昨（26日）晚親上火線緩頰，擔心觀眾太入戲，對蔡永森這角色和演出的藍葦華造成負面影響，嚴藝文特別向粉絲喊話：「不要再說蔡永森是暴力狂！拜託！」

導演陳長綸坦言這場戲很花腦力，他說：「確實曾擔心會讓蔡永森有太暴力的形象，但覺得這決定是對的，是很真實的情緒反應。」強調還是有絕不會有傷害到人的底線，嚴藝文則坦言這橋段沒有在劇本，表示這場戲因緣際會成為新家拍攝的最後一場戲，砸破窗戶對後續拍攝沒有影響，畫面從破窗外看兩人的角度，也凸顯了當時的心境與關係，經過討論才加進去，表示一切都是「天時地利人和」。

《俗女2》昨晚播第八帖在華視、CATCHPLAY＋影音平台播出持續開紅盤，9點首播每分鐘平均收視達3.97，45歲至54歲女性族群每分鐘平均收視更高達7.86，持續第8週蟬聯週日全時段收視冠軍。這一集最高收視4.92的劇情段落在「森玲CP同床幫忙」的橋段，陳嘉玲(謝盈萱 飾)和蔡永森(藍葦華 飾)兩人分手後，一同前往醫院做產檢和參與陳家人的聚會，蔡永森載陳嘉玲回家時，兩人上演一段真心話對白，透露為了共同的孩子，兩人依舊會是朋友，蔡永森一句「妳有需要的地方儘管說，我一定會幫忙」，讓陳嘉玲揪他同床「幫忙」，兩人同床蓋棉讓觀眾腦補許多畫面，而突如其來的搬家公司，讓蔡永森才知道原來陳嘉玲已經決定賣掉房子，搬離這個曾經是兩個人的家，讓觀眾朋友留言反映「神轉折」、「劇情後面反轉了」、「不是復合是結合」，普遍對於這集的結尾感到出乎意料和驚奇，也更加好奇後續劇情的發展。

導演陳長綸、嚴藝文，以及演員藍葦華、吳以涵和陳家逵也在映後直播上線分享拍攝花絮與回答粉絲問題。針對「蔡永森在公司前狠心拒絕陳嘉玲復合」橋段，藍葦華認為蔡永森的行為是因為被傷了男性自尊，付出都沒有被對方看見。聊起個人自尊底線，藍葦華自認底線還算高，表示除非對方一直嫌棄自己沒錢才有可能吵架，戲裡的台詞「我們如果真的不適合，就不要在一起」，讓藍葦華很有感，自曝曾有一任情人對他說過這句話，但他認為這樣的分手不能說誰對或誰錯，原生家庭不同，相處之後有太多矛盾和衝突。

嚴藝文表示編劇在設定這場戲是以40歲成年人的心境去寫，對於愛情已經少了年輕時低聲下氣去「求」的心態，她說：「有人說長大就是悲傷的時候，你會把它轉成靜音模式」，也因此劇情才會安排陳嘉玲背對蔡永森離去之後，才開始邊走邊痛哭。

另一段讓許多觀眾有感的是「小嘉玲為父親偷鋼筆」的橋段，戲裡小嘉玲(吳以涵 飾)發現同學爸爸花錢收買里長，才拿下年度的「模範父親」，硬生生地奪走原本應該屬於嘉玲爸(陳竹昇 飾)的獎，因此偷了同學印有年度模範父親字樣的鋼筆想當作證據，嘉玲爸發現後感到震怒與失望，哭著說：「我不會教小孩，我不會當人家的爸爸，我不是一個好爸爸！」讓小嘉玲跟著情緒潰堤安撫著父親向他道歉，劇情發展讓觀眾朋友留言反映「嘉玲爸哭得我好揪心喔」、「父女兩人太會演」，而回憶到這場戲，嚴藝文直言：「以涵當時現場哭慘了！」被問及如何培養情緒，吳以涵透露：「當初看到劇本就很有感覺，沒有特別培養情緒，竹昇哥很厲害，現場看著他自然而然就會讓我很想哭。」