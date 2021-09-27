英國牛津大學（Oxford University）最新發表的一項研究報告指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的衝擊遠超乎想像。研究指出疫情大流行對死亡率以及人類的預期壽命帶來了前所未有的影響，且年齡下降的幅度超過預期。

牛津大學一份刊登在「國際流行病學期刊」（International Journal of Epidemiology）的最新研究報告發現，受到新冠肺炎疫情衝擊，2020年人類預期壽命減少幅度創下第二次世界大戰以來之最，其中又以美國男性預期壽命減幅最大，達到2.2歲。

上述研究內容發現，受到疫情影響，涵蓋歐洲、美國、智利等29國裡，有22國在2020年都出現預期壽命比2019年減少超過6個月的情況；整體來說，研究覆蓋的29國中，有27國的預期壽命都縮短。

研究結果顯示，新冠肺炎對於人類預期壽命帶來毀滅性的影響。在多數國家中，男性預期壽命減幅比女性要大，而減幅最多的是美國男性，預期壽命比2019年減少2.2歲；而整體來說，在15個國家的男性預期壽命減少超過1歲；在11國的女性也發現同樣現象。在美國，死亡率主要增加在60歲以下族群，以及勞動年齡層中；在歐洲，死亡率上升則是發生在60歲以上長者的族群。

研究的共同主要作者Jose Manuel Aburto博士指出，有鑑於新冠肺炎大流行的嚴重性，預期壽命發現普遍下降的情況並不令人驚訝，但他指出「令人驚訝的是下降的幅度。」

牛津大學方面指出，各國的預期壽命縮短，可能跟因感染新冠肺炎病故的人數有關。根據約翰霍普金斯大學的疫情統計，累積至今因感染新冠肺炎病歿者全球超過470萬人。研究的共同作者之一Ridhi Kashyap博士指出，該項研究突顯新冠肺炎帶來了「非常大，而且是前所未有的影響。」Kashyap博士進一步說明，如此預期壽命縮短的情況，是二戰以來後的西歐、以及1990年代蘇聯解體以來的東歐都未曾見過的情況。

然而上述研究的範圍尚不完整，Kashyap博士呼籲包含中低收入在內的更多國家，能提供死亡率數據，以供進一步研究。