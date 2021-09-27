最近幾年針對中美在南海、台海發生軍事衝突的擔憂普遍升高，即便在美國總統拜登上任後情況亦未見緩和。不過最近中國軍方智庫發表令人意外的評論指出，儘管中美存在大量分歧和廣泛競爭關係，但是兩國之間發生軍事衝突的風險仍然較低。此一表態似有意與美方同步降低彼此間的緊張關係。

香港《南華早報》引述中國智庫知遠戰略與防務研究所（簡稱「知遠所」）專家發表的評論指稱，中美發生軍事衝突的風險相對較低是因為多年來兩國軍隊之間存在廣泛互動，這有助於確保彼此的自我克制。

《德國之聲》指出，根據知遠所網站說明，該所是一家獨立戰略和防務研究機構，《南華早報》則稱它是由中國退役將領組成，為中共有關機構及決策者提供獨立、客觀的戰略與政策建議。

報導引述該所評估稱，美國在有爭議的南海地區突襲中國的可能性「相對較低」，因為所有各方都不願意承擔戰略風險。

近年檢中美兩國都針對南海議題指責對方加劇區域緊張情勢。2021年年初，英國《金融時報》等媒體引述消息人士稱，美國及其盟國的情報顯示，中國軍機1月23日曾模擬打擊位於南中國海的羅斯福號航母編隊。今年夏天美國海軍多次派遣戰機和航母前往南中國海爭議海域，中方對此一再發出嚴厲警告。9月初，美艦駛入美濟礁12海里內，中方也稱派兵警告驅離。

報導說，在此背景下，對於中美在南海發生軍事衝突的擔憂升溫，這也與台海局勢一樣是外界關注的一個焦點話題。而美軍雖然在南海有更強大的兩棲遠征艦隊，但十多年來卻偏好使用一艘伯克級導彈驅逐艦在爭議水域進行「航行自由行動」。

北京國際軍事行動法研究中心主任田士臣表示，中美兩國的目的都不是發動武裝衝突。他認為，美軍在南中國海傾向於採取戰略威懾和戰術挑釁策略，以向中方施壓。

報導說，一名熟悉中國軍方的消息人士也指年，中方一直通過多種管道與美國軍方保持聯繫，以防止出現任何誤判。這項消息與日前美國《華盛頓郵報》記者在其新書《危險》（Peril）中所透露的事實有異曲同工之妙。該書指出，美國最高軍事將領米利（Mark Milley）為避免川普失控攻打中國，曾兩度密電北京，保證不會對中國發動突然襲擊。

相關報導提到，五角大樓官員擔心中國可能將美國的行動─例如軍事演習─誤解為作戰準備。為了安撫中國人，在川普不知情的情況下，米利打電話給李作成將軍，向他保證美國沒有計劃對中國發動任何「突然襲擊」。