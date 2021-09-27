全球晶圓代工龍頭台積電上周宣布開除7名員工，台積電火速證實此事，表示員工因為在職期間嚴重違反內部規範，做出違背公司核心價值之不當行為，情節重大，本著勿枉勿縱的原則，予以相應處分。台積電身為台灣公司治理前段班之一，從台積電創辦人張忠謀面對妻子張淑芬對於從公司拿走幾本筆記本就可以略知一二。

台積電連續6年拿下台灣證交所公司治理前5%的成績，並連續20年獲得道瓊永續指數世界組成企業。這次台積電大動做資遣違規員工，據《鏡周刊》報導，爆料人士表示，今年6月台積電因應疫情實施居家分流上班時，不同部門的6名員工，與1名設備部門經理藉由內部的通訊軟體跨部門到處打聽消息、交換情報，透過微軟的視訊軟體Teams通知群組成員吸引入場，甚至誇張到舉辦粉絲見面會。

之後，台積電員工被跟風的投資人檢舉，引來公司派資訊人員側錄發現這群人利用上班時間炒股，明顯違反公司規定，台積電才決定開鍘。

台積電創辦人張忠謀在職期間也不時強調台積電的核心價值就是誠信正直，絕對不允許內部貪汙，用人首要條件為品格與才能。

張忠謀的夫人張淑芬曾經拿了幾本公司筆記本放家裡，張忠謀看到就問，「妳拿這幾本，有沒有付錢給台積電？」顯見張忠謀對於個人與公司資產明確劃分界線。

台積電曾在2017年遭《鏡周刊》報導，傳出重大收賄弊案，涉案的郭姓資深工程師不斷向廠商索賄，金額超過10億元，對方不盛其擾最終主動檢舉，引發時任董事長的張忠謀震怒，郭姓資深工程師遭到開除，並要求廠商遵守道德規範。