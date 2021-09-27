氣象局長鄭明典今天在臉書分享不明飛行物體照片，引發網友討論，隨後解釋是探空氣球；經台北市立天文館以望遠鏡解惑，確認是探空氣球照，可能是某機構研究用的探空氣球。

中央氣象局長鄭明典臉書分享由天文站技士鄭振豐上午拍下「探空氣球」照片，鄭明典並提到「月亮旁邊的亮點，反射光角度剛好，肉眼看比月亮還耀眼」。

氣象局預報員李孟軒表示，氣象局一天會施放2次探空氣球，分別在上午8時及晚間8時，大台北地區施放地點是在板橋。今天白天的氣象局探空氣球在上午9時就已結束任務，落在新竹外海，因此研判鄭振豐拍到並不是氣象局探空氣球。

李孟軒說，探空氣球在空中的時間約1至2小時左右，偵測各個高度的溫度、溼度、壓力及風速等氣象數據，由各場域所得到的參數，大致就可判斷當天天氣穩定度，也有助氣象預報。

台北市立天文科學教育館也在官方臉書「台北天文通」分享，雖然天文館今日休館，但一早仍接到熱心民眾來電詢問在月亮右下方的不明亮點，並質疑「是什麼謎樣的星球，可以在大白天能以這樣高的亮度示人」。

對於有網友瘋傳「UFO（不明飛行物）出現了」，天文館進一步說明，用望遠鏡一看應該是氣球，可能是某個機構研究用的探空氣球，也請大家不用再疑惑。

天文館新聞稿說明，探空氣球是一種攜帶儀器的大型氣球，最常見類型是氣象氣球，可測量高空氣壓、氣溫等天氣現象；也有科學氣球，酬載研究用儀器。目前仍無法確定這顆氣球是那種類型、或那一單位施放。

由於這類氣球在高空反射陽光極為明亮，常引起誤會，去年6月日本宮城縣仙台市上空也出現不明高空氣球，造成極大騷動。天文館表示，除了氣球外，天空中有些明亮天體也容易被誤會為UFO，如最近傍晚在西方極為明亮的金星，或是東南方的木星。