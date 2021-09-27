《東京貴族女子》中水原希子跟高良健吾有對手戲。（高雄電影節提供）

《我的不完美家人》文素利演出表面擁有完美家庭，實則撞見老公偷情的二姐。（高雄電影節提供）

《青葉家的食光》由西田尚美（左二）主演，以兩代之間的關係對比出人際之間共通的微妙情感。（高雄電影節提供）

2021高雄電影節今公布「國際視窗」第二波精彩片單，集結多部熱門日韓新片，絕對是影迷的搶票熱門首選！包括大泉洋、松岡茉優、佐藤浩市、木村佳乃、齋藤工主演的《總編的復仇》，上演出版業界小蝦米對抗大鯨魚的故事，刺激劇情反轉再反轉；《東京貴族女子》集結門脇麥、水原希子主演，道出日本新時代女性對於婚姻及階級的焦慮；由文素利、金善映、張允柱主演的《我的不完美家人》，實力演技派同台演出，詮釋出家庭陰影以及親情間的心結糾葛；西田尚美主演的《青葉家的食光》，則是以美食、音樂、友情和愛情，交織出清新脫俗的夏日成長篇章。

《我的不完美家人》由導演李承元執導，文素利、金善映、張允柱攜手演出三姐妹，片中以黑色幽默手法，戳破美好家庭的虛偽假象，揭露韓國女性委屈自我的悲哀，並不忘憐憫角色，讓她們找到出路。導演李承元更找來妻子金善映演出要角，金善映一改在《愛的迫降》中北韓大媽月淑同志的爆笑演出，在片中搖身一變成為了罹癌的苦情大姐，成天抱歉掛嘴邊，女兒對她厭惡至極，受困於愁雲慘霧的家庭裡，即使罹癌也不敢告訴家人默默忍耐；文素利則演出表面成功，看似擁有成功英俊的丈夫和一對可愛的子女，實則撞見丈夫偷情，還只能獨自隱忍不堪的二姐；小妹則由南韓名模、曾演出《辣手警探》的張允柱演出，已婚並為人繼母的她，卻成天耍廢毫無擔當，三姐妹因父親壽宴齊聚一堂，卻意外揭露家庭黑暗的過去。

《總編的復仇》是導演吉田大八繼《聽說桐島退社了》、《紙之月》、《羊之木》後最新力作，集結大泉洋、松岡茉優、佐藤浩市、木村佳乃及齋藤工、中村倫也、Lily Franky、國村隼等實力派日星演員，片中大泉洋、松岡茉優攜手拯救銷量不佳的雜誌，眾人卻是各懷鬼胎，上演出版業界的腥風血雨及明爭暗鬥，盤旋在謊言、背叛、洩密、指控並彼此利用，究竟誰才是獲得勝利的最終贏家？劇情反轉再反轉令人歎為觀止。

門脇麥、水原希子主演的《東京貴族女子》，門脇麥展現陶瓷娃娃般的優雅貴族女性魅力，水原希子則精彩演繹來自鄉下，被現實壓得喘不過氣的平凡女子，既堅強又脆弱。身處平行世界的她們，在遇見高良健吾飾演的律師世家富家子，生活才有了交集。導演岨手由貴子改編自日本知名作家山內麻里子小說，揭開了東京不為人知的世襲貴族社會，導演迥異於河瀨直美派的冷靜女性觀點，以文學章節般的節奏，娓娓道出日本新時代女性對於婚姻及階級的焦慮，重新定義了自我認同的「幸福」，是帶有文學感的《寄生上流》。《青葉家的食光》由新銳導演松本壯史執導，西田尚美主演，片中以兩代之間的關係對比出人際之間共通的微妙情感，如同一桌精心烹煮的美味餐點，各種人生滋味都盡嚐在心中。

2021高雄電影節於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣，除部分作品實體放映，也和國際線上平台shift72、INVR合作打造線上影展以及沉浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品。