國民黨黨主席25日進行改選，前新北市長朱立倫以8萬5164票贏得勝利，成為新任國民黨黨主席。前立委林濁水認為，雖然國民黨這次主席選舉殺的刀刀見骨，但不見得會分裂，同時他也批評民進黨中心思想搖擺，只是靠大環境不利於國民黨取勝，「這不是正常國家、正常政黨」。

林濁水26日在臉書上表示，主席選舉殺得刀刀見骨，愛鬧分裂的國民黨會分裂？答案是不會，只會在親中、親美的矛盾繼續搞得昏頭轉向，死守愈來愈邊緣化的「中心思想」，最大問題是除了中華民族主義，沒有價值觀，中心思想，這才是危機。

林濁水指出，而民進黨除了台灣意識、台獨外，中心思想也是搖擺的，純靠台灣意識和國內外大環境獨利民進黨不利國民黨而取勝，無論如何，這不是正常國家正常政黨，「正常化，這是台灣民主升級的大課題」。

此外，甫當選國民黨主席的朱立倫，26日從桃竹竹苗4縣市展開謝票之旅，他宣誓國民黨要用戰鬥的精神，對抗、戰勝民進黨，除了全力支持10月的立委陳柏惟罷免案，更喊出12月的4大公投就是「倒閣公投」，要以4個同意讓蘇貞昌內閣下台，國民黨的目標就是贏得每一項選舉。

朱立倫更強勢的喊出，年底4個公投案就是倒閣公投、就是對民進黨的「不信任投票」，包括藻礁、重啟核四、反萊豬及公投綁大選，從今天開始，統統不用解釋、也不用再宣傳內容，簡單一句話：「12月18日請大家出來倒閣！」呼籲大家一起站出來，公投票全部投同意票，讓4個公投案通過，更要讓蘇貞昌內閣下台。