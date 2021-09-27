癌症連續49年蟬聯北市十大死因首位，其中女性乳癌及子宮頸癌位居第2名及第9名；今年受新冠肺炎疫情影響，醫療服務量能降載，亦降低民眾參與癌症篩檢意願，在疫情趨緩及醫療院所恢復服務量能情形下，台北市政府衛生局黃世傑局長呼籲，民眾落實防疫也要注意罹患癌症風險，持續定期癌症篩檢，異常應及早追蹤，才能早期發現癌症，健康有保障。

台北市衛生局與財團法人台灣癌症基金會，每年攜手共同舉辦「開心篩粉樂送」婦癌篩檢刮刮卡活動，鼓勵市民參與癌症篩檢，今年首度建置線上刮刮卡抽獎平台，北市市民符合子宮頸癌或乳癌篩檢活動資格者，在接獲北市政府衛生局通知後，於110年9月27日(一)至11月30日(二)活動期間完成篩檢，即可參加第一重線上刮刮卡抽獎，符合2項篩檢資格者完成2項檢查，可參加刮刮卡抽獎2次，第一重活動預計開出681位健康幸運兒，每人可獲得500元超商商品卡；另外為加碼鼓勵6年以上未做子宮頸癌篩檢或未曾參與乳癌篩檢之癌症高風險族群參加篩檢，除第1重抽獎外，還可參加第2重「篩檢享萬元好禮」抽獎活動，獲獎名額達50人，總獎金逾50萬元，趕緊把握機會預約篩檢。

面對乳癌與子宮頸癌的威脅，定期篩檢非常重要，台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，實證顯示，許多癌症尤其是乳癌與子宮頸癌，是可以透過定期篩檢來早期發現，進而及早治療，發現癌前病變並不等於罹患癌症，甚至有機會阻斷癌前病變進展為癌症，進一步預防癌症的發生，不僅可以降低癌症的發生率，更可以提升存活率。

賴基銘進一步表示，定期乳房攝影檢查，可以降低41％的乳癌死亡率，且發現早期個案所佔比例為85％；而透過定期抹片篩檢，可以降低70％的子宮頸癌死亡率，發現早期個案比例為97％(含癌前病變)，反之若都未篩檢者，發現癌症早期比例下降至5成，其治癒率差、存活率也變低。

賴基銘表示，北市近兩年的乳癌發生年齡多集中在45~59歲之間，因此呼籲年輕女性族群們務必要定期篩檢，臺北市政府提供（45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女）每2年一次乳房X光攝影檢查，及（30歲以上婦女）3年一次子宮頸抹片篩檢，婦女們一定要善加利用。

賴基銘提醒，有乳癌家族史者、一側得過乳癌者、或曾經罹患卵巢癌或子宮內膜癌、初經早、停經晚、未曾生育或30歲後才生第1胎、停經後肥胖的婦女們說這些人更容易罹患乳癌，一定要更重視篩檢。

輔大醫院醫師許書華呼籲，資料顯示，北市6年以上未做子宮頸抹片人數約16萬餘人、未曾參加乳癌篩檢者更高達20萬人，進一步年齡分析發現，其中近7成為年齡59歲以下女性，女性忙碌於職場，不要因為「不需要」、「不想要」、「不重要」，而忽略癌症篩檢重要性，並鼓勵所有臺北女性市民積極參加婦癌篩檢，同時提醒參加癌症篩檢的3個要點：

一、「歷久不篩要留意」：子宮頸癌篩檢與乳癌篩檢可分別降低70％與41％癌症死亡風險，未曾篩檢或歷久不篩者罹癌風險高，應多加留意。

二、「篩檢定期有效果」：定期篩檢可提早發現97％的子宮頸癌前病變與80％早期乳癌，使存活率高達9成以上，參加篩檢應保持定期，才能於癌症早期發現，提升癒後情形。

三、「降低篩檢不適有要點」：建議參加婦癌篩檢前做好心情調適、避開月經與乳房腫脹期，都是降低篩檢不適的小撇步。