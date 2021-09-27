澎湖男子深夜疑似騎車自撞死亡，機車車頭全毀。（馬公警分局提供／陳可文澎湖傳真）

澎湖一名45歲林姓男子27日凌晨疑似酒駕又規避警方攔檢，騎乘機車加速逃逸，或因車速過快過彎自撞護欄，頭部重創緊急送醫不治，全案檢方相驗中。

馬公警分局指出，27日凌晨3時許林姓男子騎乘機車從馬公市樹德路西向東左轉光復路方向行駛，因違規未依規定使用方向燈，又一路騎車閃閃晃晃，巡邏員警示意停車受檢。

詎料林姓男子不明原因拒絕停車受檢，又加速往中華路方向逃逸，行進間還逆向行駛，疑似車速過快，過彎時不慎自撞護欄肇事，警方沿路追查，隨後在中華路與永和街口發現林姓男子摔車倒臥路旁。

警方立即通報救護車將林姓男子緊急送醫三總分院急救，但因頭部受創嚴重，於中午11時15分宣告不治。

林姓男子家屬質疑當事人騎車自撞牆過程疑點重重，要求警方保全相關路口的監視器畫面、員警隨身秘錄器等紀錄，盼釐清肇事死亡原因。

馬公警分局傍晚召開記者會公開說明，全案已報請澎湖地檢署相驗，待相驗後即將相關蒐證資料函報地檢署依法偵辦。

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