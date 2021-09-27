對於台灣的醫藥產業與民眾而言，「暉致」聽起來雖然陌生，卻擁有多項眾所熟知的產品，包含全球知名治療勃起功能障礙的藥物、同時可以降血壓與降血脂的複方藥物，以及民眾熟知的品牌降血壓、降血脂與疼痛控制藥物，這些原為輝瑞普強所擁有的知名品牌藥，連同邁蘭在台灣的肝病及過敏領域具有良好口碑的處方藥物，及其指示用藥、清潔保養品與營養補充品，現皆已納入暉致旗下。台灣暉致希望將透過三大途徑來實踐其企業使命：協助全世界的人們在生命的每個階段生活得更加健康。

暉致醫藥股份有限公司（Viatris）為全球知名跨國藥廠輝瑞普強（Pfizer Upjohn）與邁蘭（Mylan）於2020年合併而成的新形態全球性醫療保健公司，承繼了研發、生產、銷售上的強大優勢，以及廣大市場覆蓋，成立未滿周年即進入財富(FORTUNE)全美500 強企業1與名列台灣前15大藥廠。

暉致台灣區總經理張博勝表示表示：「暉致的產品線涵蓋心血管、中樞神經系統、泌尿系統、眼科、疼痛管理、皮膚、肝炎、過敏、呼吸系統以及腫瘤等多種治療領域，在指示用藥方面也有高指名度的產品，例如用於關節及骨骼保健的藥品級葡萄糖胺等。」

暉致台灣區總經理張博勝表示，暉致將與藥業、非政府組織、醫界攜手，對於尚未被滿足的醫療需求，合作推出促進健康的創新解決方案。(圖/台灣輝致提供)

●積極拓展生物相似藥領域 創新思維引領資源有效分配

暉致是第一個獲得美國FDA核准生物相似藥品可互換性的製藥公司。在台灣，目前已上市兩款用於癌症治療的生物相似藥，近期更將上市多款用於治療癌症、免疫疾病、肉毒桿菌的生物相似藥，希望讓患者能夠更快獲得所需的治療，同時有助於健保資源重新分配以使更多疾病患者能得到適當的照護。

張博勝總經理說：「我們希望能將Viatris暉致的全球視野與資源落地深耕台灣這塊土地，為協助醫療體系運作盡一份力，達到幫助台灣民眾在生命的每一個階段都生活得更加健康的目標。」