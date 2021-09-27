大陸廣東佛山市一名23歲陳姓女子，今1月23日因為失戀心情不佳，其彭姓主管得知後，邀請她一起吃消夜、喝酒，酒後就帶陳女入住佛山一間旅館，並趁陳女喝太多熟睡，將七氟烷（又稱為七氟醚，雖是麻醉藥但氣味香甜，能讓全身麻醉）倒在紙巾讓陳女吸入，意圖性侵，後因彭男生殖器沒有反應未得逞，不料，陳女3個小時後竟然意外身亡，檢方認為，是彭男透過麻醉藥物方式，強行與陳女發生性關係，導致陳女身亡，全案仍在調查釐清中。

綜合陸媒報導，事發當晚，2人吃完消夜、喝完酒後，彭男帶陳女入住佛山一間旅館，將人迷昏意圖性侵，但 3個小時過後，彭男發現陳女昏睡不醒，害怕被發現，特地將七氟烷的瓶子與情趣用品，拿到外面丟棄，再回到房內報警。警方獲報到達現場，陳女已經不治身亡，因彭男渉嫌重大，立即將他刑事拘留，法醫勘驗過後確定陳女是七氟烷中毒，導致呼吸功能出現障礙身亡。

法官認為，彭男涉嫌使用麻醉藥物，強行與陳女發生性關係，導致陳女身亡，因此依性侵罪嫌追究刑事責任，案件目前仍在審理中，將會在10月14日於佛山中級法院開庭。

陳女的舅舅得知消息後崩潰表示，姪女的爸媽有殘疾，家庭貧困，從小就靠他與外公外婆照顧長大，沒想到畢業不到1年，工作也才1個月就發生這種事，讓家屬非常傷心。

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