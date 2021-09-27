荒山亮透過節目與各個地方居民建立好感情，內心十分有感觸。（LiTV提供）

由荒山亮主持的行腳節目《台灣好滋味》，入圍第56屆電視金鐘獎「生活風格節目獎」，他日前接受線上影視平台專訪，回憶當下得知節目入圍金鐘心情，除了感謝製作團隊外，更期待能拿下殊榮，難掩興奮情緒，荒山亮說：「我當天一定會隆重穿禮服出席盛會，然後我不但要出席，還要走星光大道！」雖然因疫情關係典禮限制人數，他表示可能屆時將被安排穿著戰袍1人走星光大道，「能再度入圍金鐘獎很開心，這個節目讓我成長很多，我們很努力製作企畫，非常期待我能代表全體團隊拿下獎項！」

荒山亮認為，對他來說台灣最好的滋味是「人情味」，從陌生到熟悉，親身感受在地人純樸無雜質的熱情款待與分享日常，讓荒山亮總是動容不已，「我覺得台灣跑了一圈，去了很多地方也吃了很多美食，但更重要的是，我碰到了很多人，很多故事，我覺得台灣最好的味道就是人情味」，被問到私下拿手菜是哪一道？他回應：「在整季的台灣好滋味裡面，我煮了不少菜，但我自己印象很深刻的那道菜是金瓜米粉，以前我就會炒米粉，可是沒有什麼撇步，但因為這個節目，不光是炒米粉，而是讓我整個廚藝更加進步了！」

與每個踩過的大城小鎮居民建立如家人般情誼，層層故事的堆疊下，面對當下疫情，荒山亮深知不少鄉親生活壓力因此更重了，暖心的他透過節目想推薦一道菜餚為大家打氣，面對2021年剩沒幾個月結束，慢慢天氣也將漸漸轉涼入秋，「我最想要送給大家的一道菜，應該是薑母鴨，因為現在防疫期間提升免疫力很重要！薑母鴨裡面有大量的薑與酒來入味，可以幫助提升免疫力，當然，這也是具備台灣特色的一道菜！」

不僅是歌王還是最佳男主角，日前因演出電影「薑茶的滋味」榮獲法國影展French Riviera Film Festival（FRFF）最佳男演員，以及羅馬尼亞Long Story Short影展 （LSS Film Festival）最佳男主角後，荒山亮這次將以生活風格節目之姿，挑戰金鐘最高之殿，能唱能演還能主持的他，將一切榮耀歸功於團隊，心心念念充滿感激，也期待自己能在這個領域獲得肯定。

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