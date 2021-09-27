媒體報導有網友在網路社團中發文大批收購振興五倍券，以低價收購賺價差之訊息，經濟部嚴正表示，振興五倍券發放辦法明定禁止轉售，請店家及民眾共同維護經濟秩序之正常運作、勿違法。經濟部已聯繫各大電商、社群媒體平台，會請他們依照新的辦法、跟過去三倍券的經驗，配合下架，並函請各社群平台業者，後續倘有發現類似收購五倍券之不法訊息，協助管制會員行為並應做下架處理。

依「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」第7條第1款之規定，紙本五倍券不得找零、轉售、兌換或退換現金。另依同法第9條第2項規定，營業人收受紙本五倍券違反第7條第1款所定轉售、兌換或退換現金之使用限制者，不得依前項規定兌領該筆款項；其情節重大者，得取消兌領款項之資格，請店家及民眾遵守規定勿試法。

關於近日媒體報導民眾在著名社群平台張貼收購五倍券之訊息，經濟部中小企業處已於27日通知該社群平臺，說明五倍券不得轉售之規定，並請其協助做下架處理，且已正式行文各大電商及社群媒體平台業者，後續倘有類似情事，應配合立即辦理下架，以防範非法交易發生。

此外，10月8日起五倍券亦將開始消費，目前各地方政府、數位工具業者及店家也紛紛推出許多加碼優惠，呼籲民眾使用五倍券，消費將有機會享各種加碼優惠，讓五倍券再放大更超值。

振興五倍券截至今日下午7時30分，紙本預訂已達724萬人，數位綁定逾374萬人，總計突破1098萬人，占符合資格可領用數約44％，顯見民眾對振興五倍券的支持，期待共同刺激消費、振興經濟。

數位五倍券個人綁定至明年4月30日止；共同綁定從今年9月22日至10月1日截止，該期間內可新增或退出共同綁定；10月2日至10月6日中午12時前仍可退出共同綁定。民眾倘有振興五倍券的相關問題，請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。