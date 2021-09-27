若想要追求更精緻的妝容，化妝時搭配使用刷具，將能讓彩妝的精緻度更上一層樓，台灣本土品牌點胭脂、KAIBEAUTY、Poppy21罌粟狂想推出彩妝刷具，高品質不輸專櫃質感，刷毛柔軟豐厚，無論是底妝或眼妝都有對應的專用刷具，有化妝習慣的人值得一收。

▍1.點胭脂「繁花似錦壹壹零」刷具組

台灣專業美妝工具品牌「點胭脂」推出「繁花似錦壹壹零」化妝刷具，分別有「球型粉撲刷」、「打亮修容刷」、「眼彩刷」、「眼彩細節刷」、「暈染遮瑕兩用刷」，每一款刷毛都採用毛峰僅0.01mm的頂級細光鋒纖維毛製作而成，並拒絕加入動物毛；良工巧匠精雕細琢，讓消費者在日常間享受精品般的化妝工具。

點胭脂「繁花似錦壹壹零」刷具組，左至右為球型粉撲刷、打亮修容刷、眼彩刷、眼彩細節刷、暈染遮瑕兩用刷。（邱映慈攝）

五款刷具在零殘忍的基準下，拒絕加入動物毛的使用，並以毛峰僅0.01mm的頂級細光鋒纖維毛製作而成，搭配精工細作的柔霧管身及良木筆桿。刷具命名更加入年份（vintage）概念，讓你如同收藏當年度最佳收成，更享受日常與精品間的低調質感。

「球型粉撲刷」豐厚的毛量強化抓粉力與釋粉力，球型弧面刷毛方便將蜜粉完美貼合於臉部，搭配滾動、按壓、輕拍定妝，油光脫妝一筆勾消。（圖／品牌提供）

▍2.KAIBEAUTY STUDIO訂製刷具系列

KAIBEAUTY STUDIO推出訂製無痕粉底刷、訂製輕透蜜粉刷、訂製刷具化妝包，「訂製無痕粉底刷」的刷頭專為亞洲女性臉型比例設計，能夠完美貼合臉型輪廓，精準鎖定上妝部位；「訂製輕透蜜粉刷」刷毛呈現立體圓弧刷型，全面貼合臉部肌膚，完美定妝更均勻；「訂製刷具化妝包」外型簡約時尚，具有強大的收納功能，是專為訂製刷句打造的多功能刷具包，對開設計能容納15支筆刷，提供額外收納空間放置隨身彩妝，外出補妝超方便。

圖左為「訂製無痕粉底刷」，圖右為「訂製輕透蜜粉刷」。（圖／品牌提供）

▍3.Poppy21罌粟狂想親膚無痕蜜粉刷

極鬆軟細緻的「親膚無痕蜜粉刷」在不傷害動物的友善堅持下，由師傅人工搓毛，打造超柔軟極細的人工纖維刷毛，高彈力、高抓粉力，均勻鋪粉不刺膚，上臉零刷痕，厚實的毛量，霧灰綠刷桿搭配絕美燙金Logo充滿質感。