大家陪著江宏傑一起親手做蛋糕給女兒。（好看娛樂提供）

實境節目《全明星觀察中》最新1集，為了完成彼此的夢想，所有人陪伴大元到流浪動物之家當志工，就連原本怕狗的小春，都勇敢走進去，過程相當真實且貼近人心，大夥兒最後也感動落淚，江宏傑的夢想是「親手做蛋糕給女兒」，大家也陪著他一起完成，過程中更聊起自己的家庭狀況，其中粿粿、大元及小樂也透露自己是單親家庭。

大元透露，其實先前自己就有去過流浪動物之家，但看到狗狗們被關在籠子了沒那麼自由時，心裡就會很難過，這次也剛好有家人的陪伴，才鼓起勇氣去完成這個夢想。抵達流浪動物之家後，小春和江宏傑在外面除草，大元、粿粿及小豬在內裁剪清理狗便便的布，小樂和林敬倫則是清理狗狗的涼蓆。同時3位女生也和打理流浪動物之家的卓媽媽聊天，卓媽媽提到先前自己養病的時候，依然心繫毛小孩們，1個月休息5天只為了想照顧好牠們，這番話瞬間讓大元眼匡泛淚，最後大元也只不住淚的大哭，抱著卓媽媽，畫面相當感人。

江宏傑的夢想則希望幫寶貝女兒做一個生日蛋糕，熟知女兒喜好的他，希望上面放上特別的元素「城堡」、「氣球」、「愛心」及「緞帶」，並透露「她一定要在蛋糕上面寫上她的名字、今年4歲，她這樣會超愛爸爸吧？」認真的模樣溫暖許多人。

過程中，大元透露，因為自己是單親家庭，有次生日爸爸特別載她去文具店，挑她喜歡的東西當禮物「最印象深刻的就是，他把我載回台北的時後，我在廁所要準備洗澡，居然做在馬桶上大哭，我也不知道為什麼，可能內心深處還是有一點點小小的遺憾」。江宏傑坦言，其實小時候很羨慕大家可以放假跟家人一起出遊，因為他的童年時光機乎都在練球「離家後，每週最期待的事情就是家人來看你」。

粿粿也說，因為她是奶奶帶大的，很羨慕別人的正常家庭，所以就會很想逃回家裡「我的開學典禮、畢業典禮從來沒有家長來過，我小時候都在哭」，家人為了讓粿粿過上好的生活，忙於工作，卻不知道粿粿已經國中，這也讓她相當傻眼。小樂也坦言自己是單親家庭，在台北是跟媽媽，但同時也會在每個假日跟爸爸吃飯「我跟我爸爸非常好，什麼都可以跟他說，他給我的感受就是，今天不管發生什麼事，我都可以跟他說，他怎麼樣都會挺我」。

節目每週日晚間8點於台視頻道播出，隔週六晚間8點TVBS歡樂台42頻道重播。