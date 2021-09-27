根據最新民調顯示，總統蔡英文9月份的民調面臨死亡交叉。資深媒體人韋安直言，蔡英文的民調死亡交叉，最主要的原因只有一個，就是疫苗政策凸槌，不過他也認為，隨著國際疫苗陸續到貨，蔡英文的民調可能會再度回升。

《美麗島電子報》27日公布9月國政民調，結果顯示，有47.8%的受訪者滿意蔡英文整體執政表現，比上月減少7.2個百分點，不滿意為48.4%不滿意，比上月增加5.1個百分點，未明確表態為3.8%；至於信任度方面，信任蔡英文的為47.8%，比上月減少7.3個百分點，不信任為46.8%，比上月增加5.5個百分點，未明確表態為5.4%；而民眾對於行政院長蘇貞昌的施政滿意度，有43.6%滿意、51.4%不滿意。

韋安26日晚間在臉書上表示，《美麗島電子報》最新民調顯示，總統支持度再次死亡交叉，主要原因只有一個，其它都是微不足道，「就是，疫苗，疫苗，疫苗」。

韋安直言，以為可以選疫苗，但第一劑只有高端可選的青壯年，有多少人？打了第一劑國際疫苗，第二劑只能打國產的中老年，有多少人？指揮中心再講什麼都沒用，只會火上加油。不過，他也認為，隨著國際疫苗陸續到貨，高端變成備選，小英的支持度又會翻轉回來。

此外，該民調也詢問「如果疫苗到貨不足需混打，是否選擇打高端疫苗？」有32.5%表示會選擇高端、65.0%不會；對於「政府安排民眾打疫苗的順序、公平性與透明度」，有50.2%民眾滿意、44.5%不滿意；同時，如何看待「蔡總統和中央政府特別對待高端疫苗的主因」，有41.6%民眾認為是民進黨的政商利益、34.1%則認為是鼓勵國內生技產業、11.0%選擇台灣醫療領先世界、5.4%認為是加強和美國關係。