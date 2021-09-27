上星期，一段發佈到TikTok的短影片吸引了航空迷與UFO迷，一輛大型的拖板車在運送一個深灰色的不明形狀物體，拍攝者直接驚呼「WTF」。這段只有7秒鐘的影片引起許多討論，它可能透露了美國下一代戰機的研發進度。

航空學家(The Aviationist)報導，研究員魯本·霍夫斯 (Ruben Hofs)確定，拍攝地點在加州莫哈韋沙漠(Mojave Desert)海倫戴爾鎮(Helendale )的洛馬公司測試中心，此處距離臭鼬工廠(Skunk Works)也不遠。

說起臭鼬工廠，那是洛馬公司著名的飛機設計團隊，幾種性能最超群的飛機都是臭鼬工廠的傑作，包括F-104、U-2、SR-71，F-117，以及F-22等等，其中U-2與SR-71被認為是1950~1960年代，之所以不明飛行物體UFO目擊數量激增的「罪魁禍首」。

An aerial vehicle of an unknown shape in Lockheed Helendale Radar Cross Section Facility CA

位在海倫戴爾鎮的洛克希德馬丁公司飛機開發研究設施，主要是與電磁波測量有關，那裡有大型電磁波實驗室，可以調查匿蹤飛機的雷達截面(RCS)。因此影片上所看到的不明物體，可能就是拿來測量雷達反射率用的飛機縮尺寸模型。

霍夫斯表示：「起初第一眼，我以為只是一個電影道具，但是我猛然想起一篇關於 RCS 網站的文章。所以意識到它不是一個好看的電影道具，而是某種正在測試的飛機概念設計。」

它的形狀可能是顛倒放的，這不奇怪，即使是最隱秘的飛機，必須做到倒飛時也有極好的低雷達識別效果。

確實，TikTok影片中的特殊物體，似乎顛倒更符合邏輯。而且它的形狀與美國空軍曾經透露的6代戰機宣傳影片相當符合。

只是奇怪的是，為什麼它在白天被運輸，而且沒有任何蓋布，直接被路人用手機拍攝，似乎表明這不是什麼秘密。儘管如此，它相當具有故事性，美國在航太工業上總是會有許多我們所不知道的計畫在悄悄進行著。