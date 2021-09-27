龜山區64歲卓姓男子不慎在大馬路上打翻資源回收物，散落一地，員警暖心相助。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山區64歲卓姓男子以撿拾回收物維生，昨晚23時許將白天拾得回收物以機車拖曳方式帶回家，卻不慎傾倒在路上，員警巡邏經過現場，馬上協助將散落在各處的垃圾、回收物等物品撿齊裝入塑膠袋內，讓卓男萬分感謝，員警也貼心提醒不要深夜外出撿回收物，注意行車安全。

龜山警分局龜山派出所員警張天耀、司尚儒昨日23時許執行巡邏勤務，經龜山區忠義路一段1035號前時，發現機車道垃圾及回收物散落滿地，影響車輛通行，原來是卓姓男子騎乘機車拖曳載運資源回收物重心不穩傾倒於馬路中央。

卓男表示撿拾回收物內有夾帶垃圾，準備將垃圾部分丟到龜山垃圾場，但該時段非清潔隊上班時間，員警考量正值深夜燈光昏暗且車速較快，為避免年歲已高的卓男疲於撿拾時發生交通事故，2警不管垃圾及回收物骯髒且散發異味，幫助卓民撿拾放入垃圾袋，迅速將路面淨空，並將拖曳車架、回收物移置至安全處所。

龜山派出所副所長孫若倫表示，員警也勸導卓民深夜撿拾回收物應穿著反光衣服或背心，載運資源回收物避免超載交通違規，以維護自身及用路人的安全。