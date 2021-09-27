立法院衛環委員會今審議疫苗採購調閱專案小組運作要點草案，藍綠雙方激烈爭執，國民黨團指出，國民黨團行使實質國會「文件調閱權」的條款，民進黨團會議開始就一付交付表決，其餘免談的傲慢態度，民進黨委員淪為行政院的政治打手，並企圖弄成「『反』疫苗採購調閱專案小組」，對此表達最強烈的抗議及譴責。

國民黨團今日提案要求調閱小組增訂，一、「召委得視需要或參加成員三分之一以上請求時召開」，否決。二、「機密文件行政機關拒絕提供時必須在三日內以書面說明不揭露的原因」，否決。三、「調閱小組得訪談相關人士」，否決。

國民黨團指出，黨團主張都是應賦予調閱小組必要權力，行政院拒絕提供文件必須拿出合理的解釋，不應該嗎？訪談相關人士找出真相，不應該嗎？有那一樣不是民眾想知道的，有那一樣是違反現行法律的？但民進黨團皆以多數暴力強勢否決。

國民黨團表示，這完全突顯民進黨「做賊心虛」，心中無鬼為何怕國會調查？怕在野黨調查？難道這會期的「疫苗採購調閱專案小組」又想比照上會期，成立後就要讓它實質停擺？難道這是民進黨團回應民意應該有的態度嗎？

國民黨團說，上會期調閱小組唯一的召集人民進黨委員陳瑩卻一次會議都不召開，一次調閱權都不行使，擺爛到底，徹徹底底甘於當行政部門護航者，忘記自己國會議員的職責，只想包庇衛福部、包庇陳時中。

國民黨團強調，今日國民黨團衛環委員會五位黨籍委員全員到齊、從上午九點開始駐守委員會，全力論述及爭取下，才讓民進黨團同意讓步，擴大調閱文件對象機關，除衛福部外擴增至疫苗採購相關部會，但現在衛福部、疫情指揮中心把所有文件都列為機密資料，拒絕國會的調閱，連召開會議都懶，但黨團本會期仍積極追查真相。