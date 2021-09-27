今年以來許多大型陸企洩露債務危機甚至是破產重整，中國海航集團周一(27)日起舉行連4天的第二次債權人會議，包括債權後續處理與時程，將決定海航集團的未來。海航集團的歷史，也是一路透過收購、擴張業務，但在資不抵債的問題開始浮現後，集團營運也開始走下坡，最終情況沒有控制好，就陷入財務問題。

海航集團近年陷入嚴重財務危機，今年1月正式宣布破產，海南省高級法院今年3月公告，裁定對海航集團等321家公司進行實質合併重整。海航集團為海南省政府1989年投資1千萬元人民幣找來陳峰，打造一家區域性航空公司，陳峰一開始經營就靠槓桿，在銀行不願繼續借貸後，海航發展初期就面臨資金吃緊，迫使陳峰海外籌資，透過蹲點鎖定「金融大鱷」索羅斯，說服其1995年砸2500萬美元投資，隨著海航持續發展，成為一間在全球創造41萬個工作職位，約1800億美元資產的集團。

但在2016年起，海航集團斥資400億美元在全球收購，發展以來海航受到希爾頓全球控股、德意志銀行投資，並收購房地產業務、高爾夫球場等業務；過度擴張的同時，集團不透明的股權結構，以及快速累積的債務問題，逐漸引起市場關注，最終債務引爆，海南省政府2020年2月有效管控海航，並面臨630億美元債務索賠，計畫引進民企、國企重整相關業務，若成功度過難關，預計海航會被拆成航空、機場、金融以及商業等服務，每個業務將由新控股股東領導。

至於被視為大陸半導體國家隊的紫光集團，去年驚傳債務高達上千億元人民幣，今年7月9日公告，相關債權人以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對紫光集團進行破產重整。

紫光集團於1993年在清華大學科技開發總公司基礎上成立，2009年北京健坤集團以49%股權入股紫光，持有健坤70% 股權的趙偉國於2010年接手紫光，2013年起砸17.8億美元收購展訊通信、9.1億美元收購大陸IC設計廠銳迪科、惠普旗下公司新華三，2018年則是以22.6 億歐元收購法國晶片組件商Linxens，並收購武漢新芯，與紫光國芯合併成立長江存儲。

趙偉國還挖角台灣DRAM教父的前華亞科董事長高啟全擔任紫光集團全球執行副總裁，還狂言收購全球晶圓代工龍頭台積電、台灣IC設計大廠聯發科，一度引發兩岸半導體業界震撼。

然而，紫光集團豪砸資金收購，整體資產的負債率不斷飆升，從2017年的62.09%，2019年來到73.46%，紫光集團2020年上半年總資產2966.49億元人民幣，總負債2029.38億元人民幣，現金流甚至轉負，並於去年9月開始債務違約，債券價格崩跌，最終由債權人於今年7月聲請破產重整，一度傳出由阿里巴巴集團等幾家陸企將由大陸官方主導，出資500億元人民幣拯救其中一部分業務。

近期最火熱的恒大集團債務危機，也是顯示許家印透過不斷擴張、槓桿經營，讓恒大成為大陸房地產開發商巨頭。但大陸經濟近年已經從快速發展進入放緩階段，加上2016年大陸房市陷入泡沫化，大批投資人湧入房市，一度讓大陸房地產市場過熱，北京當局推動去槓桿化、去棚改政策，改正影子銀行問題，但在新冠疫情爆發後問題被擱置，直至北京當局去年8月大陸人行和住建部宣布研究進一步落實房地產長效機制，針對大陸房地產資金監測與融資管理，最終推出針對預售、槓桿、流動性「三條紅線」政策，作為監管出手的準則。

恒大集團則是三條紅線全採，加上銀行開始擔憂恒大無法順利償還債務，導致恒大債務問題持續高升，市場開始討論恒大債務，直至最近旗下恒大財富出現客戶兌付問題，投資人到期款項未能及時兌付，並兩度警告投資者可能違約，甚至上周四要支付的8350萬美元的債券利息也沒有支付給投資人，恒大雖稱場外解決，但詳細資訊仍未公布，甚至市場傳出北京當局最終將採取將恒大集團債務重整，拆分成3個領域來重塑恒大集團，一再顯示企業過度擴張的下場如此慘痛。