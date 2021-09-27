桃園市議員黃家齊媒合企業捐消毒噴霧槍等防疫物資給桃園區38所學校。(黃家齊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員黃家齊媒合企業捐消毒噴霧槍等防疫物資給桃園區38所學校。(黃家齊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員黃家齊媒合企業捐消毒噴霧槍等防疫物資給桃園區38所學校。(黃家齊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員黃家齊媒合企業捐消毒噴霧槍等防疫物資給桃園區38所學校。(黃家齊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員黃家齊媒合企業捐消毒噴霧槍等防疫物資給桃園區38所學校。(黃家齊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員黃家齊媒合企業捐消毒噴霧槍等防疫物資給桃園區38所學校。(黃家齊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員黃家齊媒合企業捐消毒噴霧槍等防疫物資給桃園區38所學校。(黃家齊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員黃家齊27日結合國盛生化股份有限公司，在桃園區文山國小辦理「桃園區校園防疫物資捐贈」儀式，桃園區38所公立國中小及高中獲贈消毒錠、消毒水和奈米霧化消毒噴霧槍，讓校園防疫更升級。

開學後各級學校莫不為了防疫上緊發條，如何落實校園防護，確保孩子健康與安全，也讓各校教職人員煞費苦心，而消毒藥水、隔板等，更已經成為校園的常備物資，其中，消毒藥水的消耗量大，讓許多學校大呼吃不消。

市議員黃家齊表示，對於國盛生化股份有限公司願意接受邀約、投入捐贈表達誠摯感謝，企業界願意無私投入捐贈，讓學校有充足的防疫利器對抗病毒，共同守護學童的健康，更是樹立企業社會責任的典範。

此次桃園區各公立國中小及高中合計38所學校，分別可獲得捐贈防疫物資一套，內容包含有二氧化氯消毒錠1500錠、20公升二氧化氯桶裝消毒水2桶、及奈米霧化消毒噴霧槍一支，由桃園市教育局林明裕局長代表受贈，並代表市長鄭文燦致贈國盛生化感謝狀。

捐贈單位國盛生化公司總經理林建宏、和副總經理林淑卿表示，國盛生化創立於2002年，從事生物科技產品研發、生產及銷售，與產官學研有積極的合作經驗，這次捐贈給校園的寶寶安二氧化氯消毒錠，為公司產品，每錠加水後可泡製成1公升的二氧化氯消毒水，可讓學校使用於環境消毒及教學設施的殺菌，存放不佔空間、使用便利。而搭配捐贈的奈米霧化消毒噴霧槍，也能讓消毒更為得心應手，希望能為校園防疫共盡心力。

林建宏指出，二氧化氯對細菌、病毒、黴菌等微生物的細胞壁有很強的吸附和穿透能力，噴灑後也可以氣體型態分散在空氣中，能將懸浮在空氣中的病毒氧化，同時也能對空間中的物體表面進行消毒，達到防堵病毒擴散功能。由於不含重金屬、不易殘留毒性、容易揮發等特性，不僅是對環境、人體及動物較為友善的綠色消毒劑，也是醫院、校園、一般家庭都會經常使用的合法消毒水。

黃家齊則表示，他自小就在桃園成長、就學，回饋桃園是他一向的心願。當9月初，桃園爆發長榮航空機師突破性感染事件，波及到桃園北科附工全校停課2周，當時就很憂慮校園的清消作業是否物資完備，因此積極瞭解校園內的防疫需求。雖然教育部有在開學前編列了3億多元的防疫物資採購預算，但各校在買完用餐隔板後即告用罄，根本很難再負擔長期性的消毒藥水開銷，他很感謝國盛生化股份有限公司願意一起熱情贊助防疫物資，尤其在9月28日教師節前捐贈，更顯意義重大。