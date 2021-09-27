【LIVE直播】吳宗憲再嫁女兒！Sandy證實明年嫁CEO男友 否認退出演藝圈｜2021.09.27 @中時新聞網

Sandy（吳姍儒）今（27日）下午在爸爸吳宗憲的陪同下，Sandy親口證實婚訊：「是的，明年1月29日我要結婚了！」吳姍儒形容準老公孝順、善良，吳宗憲也大讚準女婿高帥、孝順，事業非常認真，而吳姍儒認完婚訊後，她稍早則在網上首度公開與男友同框照，準老公顏值很高，網友也狂讚小倆口郎才女貌，Sandy和男友實在太登對。

吳姍儒將在明年1月29日結婚，不過她強調，不是雙喜臨門、沒有懷孕，婚事還在籌備期，婚後也沒有要引退，吳宗憲還虧Sandy因為被妹妹超車，所以「報復性結婚」，不過吳宗憲仍笑說是喜事一件「女婿很帥啦，最重要的是很孝順，也是基督徒，事業非常的認真」，對準女婿相當滿意，吳姍儒也形容準老公孝順、善良。

吳姍儒證實將在明年1月29日結婚。（黃世麒攝）

而吳姍儒公開婚訊後，她稍早則在網上公開與男友同框照，吳姍儒依偎在男方懷中，而未婚夫則霸氣地一手抵著頭、一手摟著Sandy，照片散發滿滿幸福與甜蜜，吳姍儒並介紹未婚夫：「他是圈外人、是室內設計師、也是我的best friend，我們會繼續努力互相陪伴學習，也繼續把自己活好」。

吳姍儒發文吸引炎亞綸、楊謹華、孫盛希、曾沛慈、閻奕格等人留言祝賀，網友也大讚吳姍儒男友顏值超高，紛紛留言讚：「恭喜，老公真的很帥」、「老公好帥，你們真的很相配，恭喜」、「恭喜 真的是從韓劇走出來的人啊」、「男帥女美 好登對」、「畫面好美喔 要幸福喔」。