寶可夢（Pokémon）系列動畫與遊戲，在全球擁有相當多死忠粉絲。近期，知名美國餅乾奧利奧（OREO）與寶可夢推出聯名餅乾，採用類似抽獎的方式販售16款印有寶可夢角色的餅乾，引發蒐集潮，拍賣網站上最高竟然已飆到10萬美金（約新台幣277萬），令人咋舌。

Pokemon x OREO Limited Edition Cookies

寶可夢與OREO聯名的限定餅乾，在本月13日在美國開賣，購入後拆開，才會知道你拿到哪一款寶可夢餅乾，且也並非買一包就能蒐集完整。全系列共有16款，引發不少寶可夢迷爭相收集。根據官方說明，有一些特殊寶可夢的餅乾特別稀有，因此有不少黃牛或是想要圖利者，上eBay等網站販售罕見的聯名餅乾，竟售出天價。

根據網路報導，在全16款寶可夢 X OREO聯名餅乾中，印上「夢幻」這一款寶可夢的餅乾超級稀有。先前最高價被哄抬到25000美元（約新台幣70萬）；但根據《Insider.com》網站報導，已有餅乾以10萬美元的天價售出，寫下了瘋狂紀錄。

Uh ya… we understood the assignment pic.twitter.com/mTpF59EW60 — OREO Cookie (@Oreo) September 22 2021

或許你會覺得以這麼高的價格蒐集巧克力餅乾，顯得很誇張，但對於喜愛寶可夢的玩家來說，可能其中的意義與價值高超乎你我想像。隨著時間演進，各界也在關心，究竟寶可夢 X OREO 聯名餅乾還有可能在拍賣網站上，被哄抬到哪樣的價格！