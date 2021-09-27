高雄一名蕭姓女子向廠商訂購一台活水機，但東西還沒裝好，該廠商一名女業務就打電話向蕭女，索討信用卡授權碼要求付款，但蕭女認為活水機必須裝好才付錢而拒給，不料通話完畢後，女業務電話沒掛好，轉頭就向其同事發牢騷怒罵：「肖查某，末三碼不給我」，蕭女聽到震怒，憤而對女業務及廠商連帶求償30萬元，法官認定女業務罵的「肖查某」就是蕭女，已損害對方名譽，判決應賠償2萬元。

判決書指出，蕭女2018年7月間看到電視廣告後，訂購了一台活水機，等到10月終於到貨，蘇姓女業務員便安排技術員到蕭女家中安裝機器，但活水機安裝到一半，蘇女就在電話中催促蕭女刷卡付錢，要求提供信用卡授權碼。

但蕭女堅持要機器安裝好才告知授權碼，雙方通話完畢掛上電話，蘇女因為電話沒掛好，轉頭就氣得向同事發牢騷：「瘋查某！末3碼不給我」，結果被電話另一頭的蕭女聽到，氣得持錄音檔到法院對蘇女提告損害名譽，蘇女與活水機公司連帶求償30萬元。

蘇女到庭時辯稱「肖查某」沒有指名道姓，並未故意傷害蕭女，活水機公司則表示，公司規定員工對待客戶要親切有禮，嚴禁不當言詞及行為，認為無需要負連帶賠償責任。

高雄簡易庭勘驗通話紀錄，認為蘇女機器還沒裝好就催促蕭女刷卡付費，且雙方通話結束後接著罵「肖查某」，雖沒有指名道姓，但可推斷蘇女是因蕭女不給授權碼，才辱罵「肖查某」，確實侵害到蕭女的人格權，最後判決蘇女與公司應連帶賠償蕭女2萬元，可上訴。