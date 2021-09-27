花蓮2名16、17歲陳姓、方姓高中生，放學到南濱公園海域戲水，疑似浪太強，2人不慎遭捲走，在海上載浮載沉，呼喊救命，所幸其中1人在消防人員趕抵時，已自行游上岸，另1人則由消防員救起，2人均幸無生命危險。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮2名16、17歲陳姓、方姓高中生，相約放學到南濱公園海域戲水，疑似浪太強，2人不慎遭捲走，在海上載浮載沉，呼喊救命，民眾發現，趕緊通報救援。其中1人在消防人員趕抵現場時，已自行游上岸，另1人則由消防員救起，2人都有吸入性嗆傷、肢體無力現象，分別送往醫院救治，幸無生命危險。

花蓮消防局表示，今天傍晚5時許，接獲2名男高中生在南濱公園海域溺水，除岸巡出勤救援，消防局也出動救護裝備及救護車到達現場。

其中1名在消防人員到達現場時，已自行游泳上岸，不過消防人員還是以長背板將他運送至自行車道，另1名則距離前者2米的岸際，經消防員協助才被拉上岸。

經救護人員檢傷，2人幸無大礙，不過因在海域游泳，有吸入性嗆傷、肢體無力現象，最後分別被送往慈濟及門諾醫院治療。

根據中央氣象局近海海況報告，今天花蓮沿海海浪有小浪至中浪等級，浪高約1至2公尺，由於受到蒲公英颱風影響，氣象局發布長浪即時訊息，指東半部島沿海地區易有長浪發生。