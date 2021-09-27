國產署原址重建案，搭配地上權換地了！原本是搭配中山段與金華段土地，但是歷經兩次流標，財政部國產署決定，將金華段土地置換成南港1100多坪精華地區土地。

國產署原址重建案參採「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式辦理。原搭配台北市中山段(近捷運民權西路站)土地與金華段(近中正紀念堂站)土地分別在5月、7月公告招標，最終無人投標而流標。

財政部國產署副署長李政宗解釋，由於近期營建市場缺工、缺料，價格上揚增加不少負擔；且金華段屬住宅區，廠商覺得誘因不足，導致兩次流標。

國產署正在財務評估，報院之後啟動中長程的招標程序。而目前國產署考慮將金華段土地置換為南港區商業土地，面積大約1100多坪，位於南港路二段、市民大道八段，南港火車站、瓶蓋工廠附近，地點不僅精華、對廠商而言也極具吸引力。

由於置換土地，國產署表示，權利金底價、條件都要重新評估，近兩日就會財務評估。國產署也預計12月中旬報行政院，等行政院核定後，預計12月底、明年初將第3次公告招標。