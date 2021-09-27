本周FOMC多名票委將公開演講，包括紐約 Fed 主席威廉斯、Fed 理事布蘭納德等，市場關注這些票委針對縮減購債行動(Taper)相關細節，甚至是否因觀察經濟復甦是否延遲，Taper是否跟著延後，本周還有美國眾議院針對3.5兆美元的財政支出法案最終表決，美股周一(27日)開盤下跌58.73點、以34739.27點開出，隨後翻紅上揚近200點，科技股表現相對疲軟，主要是受10年期美債殖利率攀高拖累。

截至台灣時間27日晚間9點45分，道瓊工業平均指數上漲191.95點或0.55%、暫報34989.95點；標普500指數下跌15.52點或0.35%、暫報4439.96點；那斯達克指數下跌162.09點或1.08%、暫報14885.61點；費城半導體指數下跌42.01點或1.22%、暫報3411.92點。

5大科技巨頭股價齊跌超過1%，電動車大廠特斯拉股價跌0.41%、暫報771.20美元；台積電ADR股價跌0.36%、暫報115.22美元；聯電ADR股價跌1.33%、暫報11.83美元。10年期美債殖利率走高，來到1.478%，為今年7月以來高點。

輝瑞執行長 Albert Bourla於26日受訪指出，隨著疫苗接種普及，有望在1年內恢復正常生活，並且指出未來每年都要進行一劑新冠疫苗接種。

北京當局上周宣布虛擬貨幣以及挖礦行為為非法活動，比特幣等主流加密貨幣上周一度重挫，周一從低點反彈，來到4萬4000美元關卡之上，上漲超過2%，以太幣回到3000美元之上，上漲超過7%。