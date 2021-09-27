台南市歸仁警分局督察組陸姓巡官被友人向高雄警方控告，指他涉嫌借錢不還，甚至還對債權人恐嚇。案經歸仁警方主動調查後，發現陸員疑似投資虛擬貨幣失利無法還錢，借貸金額高達上千萬元，但他否認有恐嚇意圖，全案偵訊後已移送檢方偵辦。

據查，陸員為高雄市副議長陸淑美的侄子，年初才剛升巡官。日前其友人向高雄岡山警分局報案，控告他恐嚇取財、詐欺等罪嫌後，歸仁警分局隨即依法偵辦。

陸員接受調查時，不否認有債務，但強調絕無恐嚇情事，還聲稱因投資虛擬貨幣集資。目前歸仁警分局已將他暫時調到交通組，靜待司法調查。至於分局內也有員警借錢給陸員，但他們並未提告，還認為是同事間的借貸，希望能盡快處理好。

警方發現，去年陸員在警大受訓期間，即開始投資虛擬貨幣，陸續向親友及銀行借貸，但因近來無力還款，整起事件才浮上檯面。警方強調，先前也曾接獲同仁私下反映，指陸員因投資失利，向多名警界同事、友人借錢，已主動介入調查，「證據到哪裡就辦到哪裡」，絕不護短。