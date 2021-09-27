臉書社團「彰化人大小事」超過28萬成員加入，日前無預警遭停權，直到26日才重新恢復。版主今日透露是多篇貼文被判定違反社群守則，不過一名成員只是發文詢問「哪裡買煙火」，沒想到也被視為違規。

超過28萬成員的臉書社團「彰化人大小事」24日遭停權，讓不少成員哀鴻遍野，經版主跟臉書公司申訴後，26日成功復活，成員開心之餘也一樣滿頭問號，紛紛留言「為什麼被停權？想知道」、「停權的理由是？」，也有人批評「臉書審查標準，根本有問題」、「希望臉書對在臉書上的詐騙集團比照辦理」。

根據《TVBS》報導，「彰化人大小事」版主蔡坤翰表示，社團因違反社群守則的貼文超過10例才遭停權，其中有一名社員在中秋節前發文詢問「彰化市有推薦的煙火購買地點嗎」，結果被臉書判定違反社群守則中有關管制商品的規定，至於其他違反社群守則的貼文，則無法看到確切內容。

臉書社群守則有6大範疇，當貼文內容涉及到暴力和犯罪行為、用戶安全、令人反感的內容、誠信和真實性、尊重智慧財產權、內容相關要求時，可能會被判定為違規內容，若社團遭停權仍可申訴，透過人員審查確認。