李心潔表示自己和片中角色陳芝平有很多相似的點，都是屬於執著到有點固執的個性。（台北双喜電影提供）

李心潔疫情期間在家帶兒，順便滿足自己的表演慾。（台北双喜電影提供）

李心潔在主演新片《鱷魚》和柯震東大談1場「喜歡就咬住不放」的姊弟戀，近日接受視訊專訪，她說自己雖然從未和弟弟交往過，但現實生活中對愛情的態度，還真的有點像「鱷魚」，「我會先觀察一段時間，慢慢去感覺，如果很喜歡這個人，就會主動去爭取」。而她在片中有幫手受傷的柯震東洗澡、喂飯、抓癢等，李心潔羞喊第1次這樣去照顧1個大男人， 「因為成年人之間不太需要這種行為嘛，應該沒有幫成年人洗過澡，尤其是男人」。

這次飾演的青農「陳芝平」，是整片徵收農地上唯一釘子戶，面對惡勢力仍堅守家園，李心潔表示自己跟陳芝平有很多相似的點，「都是屬於執著到有點固執，身邊的人都阻止，我還是要去做」，她說從小就是個獨立的孩子，很多重大的決定都是自己去做，「有些人反對是因為他們的恐懼，害怕受傷害，就會很容易搖擺，人生的路要靠自己走出來」，如果是她現階段非常重要的事情，只要不會傷害到其他人，一定會不顧一切去爭取，然後自己承擔後果。

提到當年她還是歌手時，林正盛導演找她來台拍攝《愛你愛我》，所有人都很反對，不只因為當時台灣電影並無那麼盛行，她飾演的角色還是1位檳榔西施，當時代言的某個廣告公司高層怕影響到她原本健康的形象，一直說服她不要去拍，但因為從學生時期就很喜歡電影跟表演，所以她仍排除萬難演出該片，「就算我這輩子只能演這部戲，或是失去我在演藝圈擁有的一切，也都不會後悔」。

電影裡，因爸爸的1句話，讓陳芝平堅地守護自家的農地，人生中是否也有影響的1句話？李心潔說以前年輕剛拍片，時常很焦慮，因為不知道還有沒有下部作品可演，有次她到台灣，就跟恩師張艾嘉吐露了這些煩惱，對方和她說「心潔，你如果要走這行的話，就不能（急）」，這句話一直烙印在她心中，每到低潮時就會想起，也漸漸開始學會用較長的時間去準備和等待下個好角色。

睽違多年終於再接台灣電影，李心潔也說「畢竟我演戲算是在台灣起家，但自從2001年的《愛你愛我》後就很少有機會到台灣拍片，心裡一直有在默默許願（來台灣拍電影），終於這次遇到1個喜歡的劇本跟導演」，至於為何接拍《鱷魚》？她表示每次挑劇本時，都喜歡選故事和角色經歷是她以前沒嘗試過，想看看自己能不能勝任，觀眾會不會喜歡她詮釋的方式， 「剛好這次是部喜劇愛情片，演一段我現實生活和以前在作品中從來沒遇過的姊弟戀」。

她和導演老公彭順平時靠視訊維繫感情，近日馬來西亞疫情嚴峻，提到居家防疫生活，她說自己對孩子的教育方式，屬於比較放養的類型，不會嚴格規定什麼時間一定要做什麼事情，只要他們好好吃飯跟睡覺就好，還搞笑透露自己很常表演給他們看，「突然歌劇女演員上身，在餐桌前面就開始唱起歌來，然後在家中繞一圈，可能因為我已經不是歌手了，就在家發揮一下表演慾」。

雙胞胎兒子也因為有個熱愛表演的媽媽，從小耳濡目染，2人都非常愛唱歌，但被問到有沒有想讓孩子當歌手時，她則回「沒想過欸，還很久以後的事情，我是個不喜歡板著臉，只是讓生活更有趣的方式而已啦，我希望是可以跟孩子玩在一起，讓他們在童年感受到自由，有充足的玩樂時間」。